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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

رئیس دانشگاه خبرداد:

ارائه گزارش نهایی دلیل سقوط آسانسور دانشگاه شریف در هفته آینده

ارائه گزارش نهایی دلیل سقوط آسانسور دانشگاه شریف در هفته آینده

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: گزارش مربوط به دلیل سقوط یکی از آسانسورهای این دانشگاه تهیه شده و طی هفته آینده ارائه خواهد شد.

محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در گزارش دلیل سقوط یکی از آسانسورهای این دانشگاه وضعیت بررسی شده و دلیل عمده ای که موجب این حادثه شده است نیز مشخص شده است.

وی افزود: قرار است گزارش نهایی هفته آینده به من ارائه شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: از ۶ استاد حادثه دیده، ۲ نفر از اساتید به دانشگاه بازگشتند اما مابقی افراد در منزل هستند و دوران بهبود را سپری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،  روز دوشنبه ۱۲ مهرماه یکی از آسانسورهای سلف مرکزی دانشگاه صنعتی شریف دچار حادثه شد و ۶ نفر از اساتید این دانشگاه به دلیل سقوط آسانسور دچار جراحت شدید شدند.

کد مطلب 3833365

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    نظرات

    • هاشم IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      مگه حادثه 11 سپتامبر بوده

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