ارائه گزارش نهایی دلیل سقوط آسانسور دانشگاه شریف در هفته آینده

محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در گزارش دلیل سقوط یکی از آسانسورهای این دانشگاه وضعیت بررسی شده و دلیل عمده ای که موجب این حادثه شده است نیز مشخص شده است.

وی افزود: قرار است گزارش نهایی هفته آینده به من ارائه شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: از ۶ استاد حادثه دیده، ۲ نفر از اساتید به دانشگاه بازگشتند اما مابقی افراد در منزل هستند و دوران بهبود را سپری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه ۱۲ مهرماه یکی از آسانسورهای سلف مرکزی دانشگاه صنعتی شریف دچار حادثه شد و ۶ نفر از اساتید این دانشگاه به دلیل سقوط آسانسور دچار جراحت شدید شدند.