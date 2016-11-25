تحویل ۸ مجروح حادثه «حله» به اورژانس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی مرعشی افزود: ۸ تن از مجروحان حادثه انتحاری روز گذشته در عراق صبح امروز با اتوبوس آمبولانس در مرز مهران به اورژانس کشور تحویل داده شدند.

وی با اشاره به اینکه تمام مجروحان این حادثه افغان های مقیم ایران بوده اند، افزود: ۲ مجروح حادثه همچنان بدحال بوده و در بیمارستان حله تحت مراقبت ویژه هستند.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به اینکه هنوز شهدای این حادثه تعیین تکلیف نشدند، عنوان کرد: از آنجا که پیکر بیشتر شهدا سوخته است، لذا تعیین هویت آنها زمان‌بر خواهد بود.