آواز در مایه ابوعطا در چهارمین نشست «آیین آواز»

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی‌پایور به نسل اول خوانندگان سنتی بعد از انقلاب تعلق دارد و در دهه شصت با ارائه آلبوم‌های «حدیث عشق» و «خرقه سوخته» به فعالیت پرداخت.

او هم اینک علاوه بر تدریس آواز به کار آهنگسازی نیز اشتغال دارد.

وی در چهارمین نشست تخصصی آموزشی «آیین آواز» به اجرای برنامه می‌پردازد و مسعود نجفی (آهنگساز و نوازنده سنتور) و سیاوش عبدی (نوازنده تمبک) او را در این نشست همراهی می‌کنند. آواز این برنامه در مایه ابوعطا اجرا می‌شود که با تصنیفی از ساخته‌های مسعود نجفی همراه خواهد بود.

فرهنگسرای ارسباران سه شنبه ۱۶ آذر از ساعت ۱۷ میزبان هنرمندان در چهارمین نشست «آیین آواز» خواهد بود و ورود تمامی علاقه‌مندان به این برنامه آزاد است.