رژه موتورسواری مدافعان حرم در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه بوشهر، ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بوشهر با همکاری پایگاه‌های مقاومت این شهرستان و بمناسبت گرامی‌داشت هفته مبارک بسیج و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدفاعان حرم اقدام به برگزاری رژه موتوری مدافعان حرم در این شهر کرد.

در این برنامه که بیش از ۵۰ نفر از بسیجیان موتورسوار از پایگاه‌های مقاومت حوزه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بوشهر مسیر این سپاه تا گلزار شهدای شهر بوشهر را طی کردند با این حرکت یاد و خاطره شهدای انقلاب و مدافعان حرم را گرامی داشتند.

موتور سواران با حضور در گلزار شهدای بهشت صادق شهر بوشهر با نثار صلوات و قرائت فاتحه به روح شهدای این شهر با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و شهدای انقلاب، هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم تجدید بیعت کردند.

این رژه‌موتوری هر ساله و به مناسبت‌ هفته بسیج توسط بسیجیان پایگاه‌های مقاومت سپاه شهر بوشهر برگزار می شود امروز نیز با به همین مناسبت و پرشکوه‌تر از سال گذشته انجام شد.