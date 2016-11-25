سازش و مماشات با آمریکا معنا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی در یادواره ۳۷ شهید روستای لمراسک گلوگاه افزود: مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی از ملت ما حل نمی‌کند و نمی‌شود با افکار و ایده‌های آمریکایی مشکلات اقتصادی را برطرف کرد.

وی اظهار کرد: برخی از افراد در جامعه چنین القا می‌کنند که ایجاد رابطه با آمریکا بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه را برطرف می‌کند درحالی‌که آمریکا خود در مشکلات فراوانی گرفتارشده است و توان برطرف کردن مشکلات خود را ندارد.

رئیس سازمان اوقاف کشور بابیان اینکه ایران اسلامی ما با خون هزاران شهید امروز به جایگاه بلند در جهان دست‌یافته و به اقتدار رسیده است، افزود: سازش با آمریکا در جمهوری اسلامی ایران معنا و مفهوم ندارد و نباید این مسائل به جامعه تزریق شود.

محمدی از شهدا به‌عنوان شاهدان زنده این انقلاب و نظام نام برد که هرگز فراموش نمی‌شوند بلکه ستاره‌های بلند آسمان ایران هستند که در جامعه نورافشانی می‌کنند و هدایتگر ما در جامعه هستند.

وی از امام حسین (ع) به‌عنوان الگوی آزادگان جهان نام برد که در روز اربعین حسینی بعد از ۱۴۰۰ سال این‌چنین شاهد برپایی شور حسینی و پیاده‌روی هزاران کیلومتری توسط عشاق و دلدادگان این حضرت هستیم.

رئیس سازمان اوقاف کشور گفت: دشمن می‌خواهد نور اهل‌بیت (ع) را در جامعه ما خاموش کند درحالی‌که این نور و روشنایی که از امام حسین (ع) در جامعه اسلام ایجادشده است خاموشی برنمی‌دارد و نمی‌توان این نور را از جامعه گرفت.

وی افزود: امسال در اربعین حسینی میلیون‌ها عاشق و دلداده در مسیر کربلا هزاران کیلومتر را پیاده‌روی کردند و استکبار که دم از آزادی عقیده و آزادی بیان می‌زند، حتی از نشان دادن تصویر حرکت عظیم مردمی در اربعین حسینی هراس کرده است.

رئیس سازمان اوقاف کشور برگزاری یادواره شهدا راهی برای اجرای اهداف و آرمان‌های امام حسین (ع) در جامعه دانست که باید با نهادینه کردن این اهداف، از خرافه گرایی و انحرافات در جامعه جلوگیری شود