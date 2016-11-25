سیاست زدگی آفت فرهنگ است/وزارت ارشاد تنها متولی فرهنگ نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر دیروز پنجشنبه ۴ آذر در جمع مدیران و کارکنان مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان اردبیل ضمن بیان این مطلب بر ضرورت شناخت و تعریف مرزهای فرهنگی در کشور تاکید کرد.

وی افزود: تاکنون در شناخت وتعریف مرزهای فرهنگی غفلت شده و لازمه این کار گفتگوی فرهنگی است نه نزاع فرهنگی و این گفتگو باید در یک فضای برابر و سالم صورت پذیرد.

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی مشکل و دلیل تعارض فرهنگی در جامعه امروزی را نبود گفت وگوی فرهنگی دانست و افزود: در فضای غیر ارتباطی وغیر تعاملی مجموعه ای از ذهنیت ها در طرف ها شکل می گیرد که نتیجه آن بی اعتمادی، تخریب ، اتهام ، انگ زنی ورواج شایعه است.

صالحی امیری با بیان اینکه نظام فرهنگی مبتنی بر مجموعه ای از ساختار و نهادهایی است که باید با هم دیده شوند، اظهار کرد: نظام فرهنگی یک ضلعش گفتمان فرهنگی است که متعلق به مقام معظم رهبری است و شامل نفی جزم اندیشی، تحجر فرهنگی، نفی اباحه گری، ولنگاری فرهنگی وتاکید بر آزاد اندیشی فرهنگی است .

وی با بیان اینکه رییس جمهوری بر گفتمان فرهنگی تاکید دارد، افزود: اعتدال فرهنگی، عقلانیت فرهنگی، انسجام ودیانت فرهنگی گفتمان مورد تاکید آقای روحانی برای رسیدن به نقطه مشترک فرهنگی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مسیر توسعه در تاریخ ایران به کج راهه رفته است ، تشریح کرد: در این مسیر نیازمند بازنگری و بازمهندسی در ریل توسعه ای کشور بوده و باید به فرهنگ غنی اسلامی، ایرانی اتکا داشته باشیم.

صالحی امیری با اشاره به اینکه نیازمند بازنگری در نظام فرهنگی کشورمی باشیم، گفت: لازمه رسیدن به توسعه فرهنگی انسجام و سازگاری فرهنگی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از آسیب های حوزه فرهنگ را سیاست زدگی ذکر و بیان کرد: سیاسیون باید از حوزه فرهنگ به دور باشند و آن وقت کارها سروسامان می یابد.

وی بیان کرد: سیاسی کردن حوزه فرهنگ تخریب تمام تلاش هایی است که در این حوزه انجام می گیرد.

صالحی امیری تاکید کرد که دستگاههای فرهنگی نباید کارکرد سیاسی داشته باشند ولی این بدان معنا نیست که اهالی فرهنگ گرایش سیاسی نداشته باشند ، اصل این است که گرایش سیاسی در کار فرهنگی تاثیرگذار نباشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به وجود متولیان فراوان حوزه فرهنگ در کشور تشریح کرد: در حالی که بسیاری در این حوزه فعالیت می کنند درست نیست که تمام مسائل و مشکلات فرهنگی را به این وزارتخانه ربط دهند.

وی تاکید کرد که اصولا باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به میزان امکانات، اختیارات و براساس عملکردش مورد پرسش قرار گیرد.

به گفته وزیر ارشاد، ١٥ نهاد فرهنگی رسمی و به همین تعداد نهاد غیر دولتی در حوزه فرهنگ فعال هستند که می توانند در توسعه فرهنگی جامعه مشارکت داشته باشند و لازمه رسیدن به این توسعه انسجام فرهنگی میان این نهادهاست.

او اظهار کرد: رسالت ما تلاش برای انسجام فرهنگی است و رسیدن به این مهم نیاز به فهم مشترک و حرکت در یک فضای گفتمانی مشترک و بر اساس برنامه راهبردی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه به حوزه فرهنگ عمومی در کشور کمتر پرداخته شده است، گفت : این حوزه نیاز به توجه جدی دارد و یکی از رسالت های اصلی وزارتخانه همین موضوع است.

وی به رشد آسیب های اجتماعی مختلف در کشور اشاره کرد و افزود: علت اصلی افزایش این آسیب ها بی توجهی به فرهنگ عمومی است و نیاز است که دو نهاد آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشند ضمن اینکه صداوسیما ، حوزه علمیه و دیگر ارگان های فرهنگی نیز در این زمینه نقش و وظیفه دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر پنجشنبه برای شرکت در آیین بزرگداشت سومین روز درگذشت مرحوم استاد سلیم موذن زاده به اردبیل سفر کرده بود.