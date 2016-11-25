قندیل های یخی و جشنواره آدم برفی در مازندران

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: جمعه برفی و پاییزی مازندران از دیگر تعطیلات متمایز شده، چهره سفیدپوش شهر و روستاها، تابش آفتاب کم‌رمق پاییزی و قندیل‌هایی که ارتفاع آن در برخی مناطق حتی به یک متر می‌رسد، جاذبه خاصی را در مازندران ایجاد کرده است.

مازندران در دو روز گذشته، بی‌سابقه‌ترین بارش‌های برف پاییزی را تجربه کرده است و علیرغم مشکلاتی که برف سپید برای باغداران و کشاورزان ایجاد کرده، اما صبحی نو و بانشاط را در روز جمعه پدید آورده است.

سوزش سرمای ناشی از برف، ریزش تلی از برف از بالای پشت‌بام شیروانی خانه‌ها، برف‌روبی از سقف خانه‌ها، تولد آدم برفی‌هایی که شاید عمرشان تا غروب هم قد نکشد، پاییز زیبایی را در مازندران رقم‌زده است.

حوالی ظهر جمعه، آسمان مازندران صاف و آفتابی است و قندیل‌های یخی پس از قطع بارش‌های سنگین برف در بام خانه‌های ییلاقات نقش بسته است، ارتفاع برف در برخی مناطق کوهستانی و ییلاقی استان تا ۱۵۰ سانتی‌متر هم گزارش‌شده است.

از صبح جمعه با تابش آفتاب کم‌رمق پاییزی، بسیاری از خانواده‌ها و کودکان به خیابان‌ها و پیاده‌روها آمده‌اند و جشنواره آدم‌برفی در گوشه و کنار شهرها و روستاهای استان مازندران به راه افتاده است. پارک‌ها و حاشیه سواحل مازندران نیز در صبح برفی مازندران به محل اسکیت سواری جوان‌ترها تبدیل‌شده و جشنواره زمستانه‌ای در پاییز مازندران به راه افتاده است.

مازندران پس از دو روز یخی و دمای زیر صفر درجه، دمای بالای صفر را در صبح جمعه تجربه می‌کند .

به گفته مدیرکل هواشناسی مازندران، دمای هوای رامسر ۵+، نوشهر ۲+، بابلسر و قائم‌شهر ۴+، ساری ۶+ و کیاسر ۲- بوده است.

محمدرضا رضوی اظهار داشت: همچنین دمای هوای کجور ۱۱-، بلده ۷-، امیرآباد ۰ و گلوگاه ۱- ثبت‌شده است و تاکنون میزان برف‌های آب‌شده در رامسر ۷.۶، نوشهر ۱۰.۶، ساری ۰.۵، گلوگاه ۰.۸ ودشت ناز ۳.۸ میلی‌متر بوده است.

اگرچه دمای هوای مازندران در روزهای اخیر رو به گرمی می‌رود اما بارش برف سبب خسارت سنگین به باغداری و مرکبات استان شده است و متولیان بخش کشاورزی از باغداران خواستند تا از تعجیل در برداشت مرکبات خودداری کنند.

توصیه ای به باغداران: در برداشت مرکبات تعجیل نکنید

دلاور حیدر پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میزان خسارت‌ها هنوز برآورد نشده است تصریح کرد: باغداران از تعجیل در برداشت مرکبات خودداری کنند.

وی بابیان اینکه حداقل تا جمعه‌ آینده هیچ سامانه سرما و یخبندان درراه نیست و تا اواسط هفته آینده هوا گرم و مناسبی در پیش داریم اظهار داشت: برای بعد از جمعه ۹۵/۹/۱۲ در نقشه‌های فعلی هواشناسی پدیده یخبندان متصور نیست، بنابراین کشاورزان تعجیل نداشته باشند.

وی از باغداران خواست پس از خروج هوای سرد از استان اقدام به برداشت میوه‌های رسیده کنند و در مورد محصولات خسارت‌دیده نیز توصیه کارشناسان سازمان این است که از چیدن این میوه‌ها خودداری شود. با توجه به این‌که رشد فیزیولوژیک محصول ادامه دارد، امکان اصلاح برای برخی محصولات خسارت‌دیده وجود خواهد داشت.

حیدرپور اعلام کرد: جزییات خسارت در روزهای آینده پس از جمع‌بندی به وزارت جهاد کشاورزی و استانداری برای ارائه به وزارت کشور و طرح در هیئت دولت تحویل خواهد شد.

مازندران در حال خروج از روزهای برفی پاییزی است و ماندگارترین خاطره مازندرانی‌ها در اولین جمعه برفی آخرین ماه پاییزی با به راه افتادن جشنواره آدم‌برفی ثبت و ضبط می‌شود .