  1. استانها
  2. بوشهر
۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸

فرمانده سپاه خارگ:

حضور بسیجیان در عرصه‌های فرهنگی و هنری و صنعتی یک ضرورت است

حضور بسیجیان در عرصه‌های فرهنگی و هنری و صنعتی یک ضرورت است

بوشهر - فرمانده سپاه ثارالله جزیره خارگ گفت: حضور بسیجیان در عرصه‌های فرهنگی و هنری و صنعتی یک ضرورت است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم دانش‌آموز صبح جمعه در همایش بزرگ بسیجیان به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: بسیج قدردان حضور حماسی اهالی خارگ و کارکنان شرکت‌های نفتی در زمان دفاع مقدس است، حماسه کارکنان صنعت نفت خارگ برگی زرین در تاریخ ایران اسلامی است. 

وی افزود: بسیجی‌بودن صرفا داشتن پرونده بسیجی نیست، تفکر و بصیرت بسیجی مهم‌ترین شاخصه شناخت یک بسیجی است، امروز جامعه بسیج یک جامعه پویا و فعال است. 

دانش‌آموز تصریح کرد: بسیجی باید اندیشه ورز باشد و در صنعت کشور تاثیر گذار باشد؛ بسیجی باید در عرصه‌های علمی و فرهنگی حضور داشته باشد.

فرمانده سپاه ثارالله خارگ با اشاره به روحیه حق طلبی بسیجیان اضافه کرد: بسیجی باید حق‌جو، حق‌گو و حق طلب باشد؛ بسیجی نباید محافظه کار باشد وباید به‌صورت جدی مطالبه‌گر باشد. 

دانش‌آموز ادامه داد: هر بسیجی باید با بدی‌ها و تخلف‌ها باید برخورد کنند. باید مواظب نفوذ باشیم، نفوذ این نیست که یکی از آمریکا بیاید در بین ما نفوذ کنند، نفوذ در لایه‌های مختلف به وجود می‌آید، فریب ظاهر و لباس‌ها را نخوریم و همه باید پشت سر رهبری و ولایت باشیم.

کد مطلب 3833430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها