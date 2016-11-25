به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم دانشآموز صبح جمعه در همایش بزرگ بسیجیان به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: بسیج قدردان حضور حماسی اهالی خارگ و کارکنان شرکتهای نفتی در زمان دفاع مقدس است، حماسه کارکنان صنعت نفت خارگ برگی زرین در تاریخ ایران اسلامی است.
وی افزود: بسیجیبودن صرفا داشتن پرونده بسیجی نیست، تفکر و بصیرت بسیجی مهمترین شاخصه شناخت یک بسیجی است، امروز جامعه بسیج یک جامعه پویا و فعال است.
دانشآموز تصریح کرد: بسیجی باید اندیشه ورز باشد و در صنعت کشور تاثیر گذار باشد؛ بسیجی باید در عرصههای علمی و فرهنگی حضور داشته باشد.
فرمانده سپاه ثارالله خارگ با اشاره به روحیه حق طلبی بسیجیان اضافه کرد: بسیجی باید حقجو، حقگو و حق طلب باشد؛ بسیجی نباید محافظه کار باشد وباید بهصورت جدی مطالبهگر باشد.
دانشآموز ادامه داد: هر بسیجی باید با بدیها و تخلفها باید برخورد کنند. باید مواظب نفوذ باشیم، نفوذ این نیست که یکی از آمریکا بیاید در بین ما نفوذ کنند، نفوذ در لایههای مختلف به وجود میآید، فریب ظاهر و لباسها را نخوریم و همه باید پشت سر رهبری و ولایت باشیم.
