تسهیلات رونق تولید به ۲۰۴ طرح در لرستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضا صبح امروز در جلسه ستاد تسهیل تولید استان با اشاره به اینکه تا کنون بر اساس آمار ثبت شده در سامانه بهین یاب به ۲۰۴ طرح اقتصادی تسهیلات رونق تولید پرداخت شده است، اظهار داشت: این تعداد طرح با اعتبار ۳۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بانک کشاورزی به ۱۳۰ طرح تسهیلات رونق تولید پرداخت کرده است، تصریح کرد: به این طرح ها اعتبار ۳۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: بانک کشاورزی ۶۳.۷ درصد طرح های ثبت شده در سامانه بهین یاب را پرداخت تسهیلات کرده است.

رضا با اشاره به اینکه بانک ملی به ۹ طرح اقتصادی ۱۶۰ میلیارد و ۴۹۰ میلیون اعتبار پرداخت کرده است، گفت: بانک ملی ۴۹.۲۸ درصد تسهیلات پرداخت شده به طرح های اقتصادی را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه بانک صادرات به ۱۲ طرح اقتصادی بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۱۲۴ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده است، تصریح کرد: بانک سپه به ۱۲ طرح اقتصادی مبلغ ۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان تسهیلات رونق تولید پرداخت کرده است.

معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان افزود: بانک ملت به ۱۰ طرح اقتصادی اعتباری بالغ بر ۹۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

رضا با اشاره به اینکه بانک تجارت به ۹ طرح اقتصادی مبلغ ۶ میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده است، اظهار داشت: بانک توسعه تعاون به ۷ طرح اقتصادی مبلغ یک میلیارد و ۵۴۱ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: بانک صنعت و معدن به هشت طرح مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان و بانک رفاه کارگران به هفت طرح اقتصادی مبلغ یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان تسهیلات رونق تولید پرداخت کرده است.