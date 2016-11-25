قهرمان لیگ برتر تکواندو دختران نونهال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای سه هفته پایانی از هفتمین دوره مسابقات لیگ نونهالان دختر روز گذشته (پنجشنبه) با حضور ۲۷۳ تکواندوکار در قالب ۱۶ تیم در خانه تکواندو و در پایان تیم لوازم خانگی کن با ۱۳ پیروزی و یک تساوی، در مجموع با کسب ۴۰ امتیاز روی سکوی نخست ایستاد و جام قهرمانی را بالای سر برد.
حوزه جنوبشرق با ۱۲ پیروزی، یک تساوی، یک باخت، ۳۷ امتیاز و تفاضل ۷۴ نایب قهرمان شد و هیات تکواندوی قائمشهر نیز با ۱۲ پیروزی، یک تساوی، یک شکست، ۳۷ امتیاز و تفاضل ۶۸ در جایگاه سوم ایستاد.
تیمهای باشگاه ساعی، هیات تکواندوی شمالغرب، شهید نادری هیات تکواندوی ابهر، هیات تکواندوی البرز، هیات تکواندوی خوزستان الف، هیات تکواندوی خراسانرضوی، هیات تکواندوی شهرستان سرخه، هیات تکواندوی جنوبغرب، آینده سازان هیات تکواندوی جنوبشرق، هیات تکواندوی خوزستان ب، هیات تکواندوی استان قم، شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان (کسرا) و هیات تکواندوی یزد به ترتیب در جایگاه چهارم تا شانزدهم قرار گرفتند.
نتایج کسب شده هفته پایانی:
هفته سیزدهم:
* هیات تکواندوی استان یزد صفر – هیات تکواندوی البرز ۹
* شهید نادری هیات تکواندوی ابهر ۴ – هیات تکواندوی قایمشهر ۶
* هیات تکواندوی استان قم یک – هیات تکواندوی استان خوزستان ب ۸
* حوزه جنوب شرق ۹ – هیات تکواندوب خراسان رضوی یک
* آینده سازان هیات تکواندوی جنوبشرق ۵ – هیات تکواندوی استان خوزستان الف ۵
* لوازم خانگی کن ۸– هیات تکواندوی جنوبغرب ۲
* هیات تکواندوی شهرستان سرخه ۳ – هیات تکواندوی شمالغرب ۷
هفته چهاردهم:
* هیات تکواندوی استان یزد صفر – هیات تکواندوی استان قم ۵
* شهید نادری هیات تکواندوی ابهر ۵ – هیات تکواندوی البرز ۵
* هیات تکواندوی قایمشهر ۷ – هیات تکواندوی خراسان رضوی ۳
* باشگاه ساعی ۶ – هیات تکواندوی استان خوزستان الف ۴
* حوزه جنوب شرق ۸ – تهیات تکواندوی جنوبغرب ۲
* آینده سازان هیات تکواندوی جنوبشرق ۲ – هیات تکواندوی شمالغرب ۸
* لوازم خانگی کن ۸ – هیات تکواندوی شهرستان سرخه ۲
هفته پانزدهم:
* هیات تکواندوی استان یزد صفر – شهید نادری هیات تکواندو ابهر ۹
* هیات تکواندوی البرز ۶ – هیات تکواندوی خراسان رضوی ۴
* هیات تکواندوی استان خوزستان ب ۳ – هیات تکواندوی استان خوزستان الف ۷
* هیات تکواندوی قایمشهر ۷ – هیات تکواندوی جنوبغرب ۳
* باشگاه ساعی ۵ – هیات تکواندو شمالغرب ۵
* حوزه جنوبشرق ۸ – هیات تکواندوی شهرستان سرخه ۲
* آینده سازان هیات تکواندوی جنوبشرق ۲ – لوازم خانگی کن ۸
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