نامه روحانی درباره لغو سخنرانی مطهری کاملا جناحی و سیاسی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، اسدالله بادامچیان با اشاره به ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد و حاشیه سازی که در پی این مساله در کشور رخ داده است، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها سفارش کرده اند که موضوعات فرعی را بزرگنمایی نکرده و آنها را بعنوان مسائل اصلی جامعه مطرح نکنید.

وی افزود: آقای مطهری در مشهد می خواستند سخنرانی کنند که دادستان محترم مشهد آن را به مصلحت ندانستند و دستور لغو این سخنرانی را صادر کردند. مطهری می‌توانست نظر دادستان را که مدعی العموم است رعایت کرده و سپس با ذکر دلایل منطقی سخنرانی را به موعد دیگری غیر از روز اربعین موکول کند.

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: متاسفانه مطهری این موضوع را تبدیل به یک مساله سیاسی و جناحی کرده و به تقابل برخواسته است و بجای نامه به ریاست محترم قوه قضائیه که مسئول اصلی قضات و دادستان ها در کشور هستند، به ریاست قوه مجریه نامه ای کاملا سیاسی و جناحی نوشته است.

بادامچیان به نامه اخیر روحانی در ارتباط با لغو سخنرانی مطهری نیز اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور می‌توانست نامه مطهری را به ریاست محترم قوه قضائیه ارجاع داده و موضوع را با آرامش فیصله دهد.

وی با بیان اینکه متاسفانه رئیس جمهور نامه ای تند به آیت الله آملی لاریجانی نوشته و موضع‌گیری تقابلی، جناحی و سیاسی کرده است، خاطرنشان کرد: این نامه به هیچ وجه در شان ریاست جمهوری نیست.

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: رئیس جمهور این موضوع را بستن دهان ها دانسته است در حالی که آقای مطهری دهانش و قلمش بسته نیست. وی در مجلس بلندگوی مجلس را در اختیار دارد و غیر از آن در مصاحبه ها نیز آنچه را می‌خواهد گفته و می‌گوید.

بادامچیان تصریح کرد: نامه تند ریاست جمهور موجب سخنرانی رئیس محترم قوه قضائیه شد که نوعی تقابل و اعتراض را بهمراه داشت، درحالی که وی برحسب اختیارات قانونی می تواند این مساله را پیگیری کند و دستوری را نیز برای پیگیری این مساله به معاون اول خود صادر کرده است. اگر محرز شود دادستان رعایت قوانین را نکرده، باید جبران کند و از طرفی هم اگر مطهری قانون را پاس نداشته است، رفتارش باید مورد پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: درحالیکه امروز توجه جامعه به راهپیمایی عظیم اربعین و تاثیرگذاری آن به سیاست های منطقه ای و جهانی معطوف است و مشکلات اقتصادی و حتی مسائل مربوط به برجام با تغییر رئیس جمهور آمریکا دچار مشکلات فراوان شده است و باید ملت و مسئولان وحدت و انسجام خود را حفظ کنند و دربرابر جهان بهترین جلوه اتحاد را داشته باشند، طرح این نوع مسائل چیزی جز ضرر برای کشور نخواهد داشت.

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: بهترین راه همانست که مسئولان سه قوه طبق قانون اساسی و وظایفشان، همراه یکدیگر تدبیر کنند تا مسائل جناحی، سیاسی و فرعی موجب ایجاد فضای منفی در جامعه نشود.