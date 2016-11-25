فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر تا روزهای آینده ادامه دارد

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده ادامه فعالیت سامانه بارشی تا چند روز آینده در استان بوشهر است که طی این مدت وقوع رگبارهای شدید باران به همراه رعد و برق و وزش باد در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی استان، خاطرنشان کرد: آسمان استان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با رگبار باران، رعد و برق و وزش باد خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: جهت باد نیز متغیر غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت گاهی به طور لحظه‌ای ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سرعت باد در قسمت‌های جنوبی خلیج فارس ۱۶ تا ۴۸ کیلومتر در ساعت است، افزود: ارتفاع موج در قسمت‌های شمالی خلیج فارس ۳۰ تا۹۰ سانتیمتر گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در قسمت‌های مرکزی و جنوبی خلیج فارس ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر است.

مساعدی ادامه داد: فردا زمان جزر اول دریا ساعت یک و شش دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت شش و ۱۷ دقیقه بامداد، جزر دوم دریا ساعت ۱۱ و ۴۷ دقیقه، و مد دوم دریا ساعت ۱۸ و ۴۹ دقیقه خواهد بود.

وی در ارتباط با میزان بارش‌های استان تا صبح امروز نیز گفت: دیر با ۸۹.۲ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را داشته است؛ میزان بارش در عسلویه ۲۷.۲ میلیمتر، در جم ۴۰.۱ میلیمتر، در بردخون ۲۰ میلیمتر و در برازجان ۱.۲ میلیمتر بوده است.

مساعدی افزود: با توجه به آخرین تصویر رادار هواشناسی استان مشاهده می شود که بیشتر بارش‌های سیستم بر روی دریا و برخی نواحی جنوب استان است.

وی اظهار داشت: پیش بینی می‌شود طی ساعت آینده خصوصا از اواخر وقت امروز و طی روزهای شنبه و یکشنبه این سامانه تقویت شده و به نواحی مرکزی و شمالی استان نیز نفوذ کند.