ریشه یابی خشم شهری ایرانی

شهر فردا نوشت: خشم شهری چالشی است که امروز در پیش روی شهروندان خودنمایی می کند. بسیاری از آنهایی که در کلان شهرها زندگی می کنند مشاهده دعواهای خیابانی به بخشی از زندگی روزمره آنها تبدیل شده است!

حمید رضا رحمانی کارشناس مسائل اجتماعی در همین خصوص در گفت و گو با شهر فردا، گفت: عصبانیت به شکل امروزی در گذشته معنایی نداشت و اینکه چرا مردم اینقدر زود عصبانی می شوند دلایل مختلف و فراوانی دارد که مهمترین آنها سبک زندگی است.

وی در خصوص دلایل عصبانیت در دنیای امروز گفت: مهمترین دلیلی که می توان آن را عامل پرخاشگری یا عصبانیت افراد دانست خوراک مصرفی مردم است. افزایش مصرف فست فودها و دیر هضمی آنها در معده، همچنین افزایش انرژی فراوان در بدن سبب ایجاد این حالت در انسان می شود.

این کارشناس ادامه داد:ساعت غذا خوردن دیگر عاملی است که مردم با عدم رعایت آن به خصوص به هنگام شب موجبات سنگینی معده را فراهم و خواب نامناسب باکلافگی از خواب برمی خیزند.

رحمانی تصریح کرد: نشستن در پای تلویزیون و فراموش کردن ساعت خواب ساعت و اجبار در بیدار شدن صبح از دیگر عوامل عصبانیت محسوب می شود.

وی با اشاره به سبک معماری خانه ها افزود: خانه های آپارتمانی، کوچک و نفس گیر همراه با لوازم زندگی زیاد، موجب افزایش کلافگی انسان می شود.



این کارشناس مسائل اجتماعی باتاکید انباشت هیجانات انسان تصریح کرد: اثری از طبیعت در شهرها نیست. مردم منظره ی کوه، دشت، آسمان، باغ و صدای آب و ... را نمی شنوند و با عدم تخلیه انرژی مواجهند.

وی افزود:شلوغی شهرها، ترافیک، سر و صدا، آلودگی هوا باعث افزایش ناراحتی مردم شده است.

رحمانی با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشت مردم گفت: بالا رفتن هزینه های زندگی که عمدتا غیر ضروری هستند، درگیری مداوم ذهنی جهت هزینه ها و بدهکاری ها سلامت روحی را از بین برده است.

وی در ادامه با بیان این مطلب که ارتباطات از دیگر عواملی است که می تواند منجر به کاهش یا افزایش عصبانیت شود تصریح کرد: پیچده شدن وضعیت روحی آدمها، رواج دروغگویی و حقه بازی و ... باعث شده نتوان به دیگران اعتماد کرد و رابطه خوبی بر قرار نمود.

رحمانی با بیان اینکه فرهنگ کنونی کشور ما مخلوطی از سنت و مدرنیته است که موجب سردرگمی مردم شده،یادآور شد:ما دچار یک تهاجم فرهنگی هستیم، مردم کم کم در تشخیص خوب و بد دچار مشکل شده اند و این موضوع نیز در افزایش عصبانیت بین مردم تاثیر گذار است.

این کارشناس روانشناسی در خصوص عدم رعایت ملاحظات روانشناختی نیز افزود: افزایش تمایل مردم به سیاست، عدم رعایت ملاحظات روانشناختی در رسانه ها، نبودن وسایل و زمینه های تفریحات سالم نیز ازعوامل کلافگی و اعصاب خوردی محسوب می شود.

وی در پایان گفت: مسائل خانوادگی ، به هم خوردن ارتباطات زوجین هم از عوامل بسیار بسیار مهم عصبانیت و حتی زد و خورد است.