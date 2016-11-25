۲ پناهجوی سوری در کمپ پناهجویان یونان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، انفجار یک کپسول گاز در کمپ پناهندگان جزیره لسبوس واقع در یونان منجر به کشته شدن دو تن از پناهچویان شد که یکی از آنها یک کودک ۶ ساله بوده است.

بنابر گزارش ارائه شده از سوی پلیس، این حادثه به هنگام آشپزی یک زن ۶۶ ساله رخ داد که بر اثر انفجار کپسول مورد استفاده توسط وی رخ داد.

در پی رخ دادن این حادثه، پناهجویان اقدام به آتش کشیدن کمپ موریا در جزیره لسبوس کردند که خرابی های گسترده در این کمپ را در پی داشته است.

همچنین بر اثر درگیری های انجام گرفته میان پلیس و پناهجویان، ۶ تن از پناهجویان به شدت آسیب دیده و زخمی شدند.

گفته می شود بسیاری از پناهجویان نیز پس از درگیری کمپ را ترک کرده که البته مجددا توسط پلیس به محل استقرار خود بازگردانده شدند.

گفته می شود جزیره لسبوس یونان اکنون پذیرای ۱۵ هزار تن از پناهجویانی است که به منظور جلوگیری از روانه شدن آنها به کشورهای اروپایی در این جزیره نگهداری می شوند.

کمپ پناهجویان موریا نیز که نهایتا توانایی پذیرش ۳۵۰۰ پناهجو را دارد، اکنون خانه بیش از ۵۰۰۰ پناهجوی سوری بی خانمان است.