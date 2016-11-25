تمام امکانات شهرداری نطنز در روزهای برفی بکار گرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن تجویدی پیش از ظهر جمعه، در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: با پیش بینی وضع هوا در نطنز، همه نیروهای خدمات شهری شهرداری نطنز شیفت بندی و به حالت آماده باش درآمدند.

وی اضافه کرد: سه دستگاه خودرو نیسان، دو دستگاه کامیون باری، یک دستگاه خاور کمپرسی، یک دستگاه گریدر، یک دستگاه لودر، یک دستگاه بکهو لودر و یک دستگاه تراکتور آماده خدمات رسانی به شهروندان در روزهای برفی هستند.

شهردار نطنز با اشاره به یخبندان شدید معابر شهر نطنز گفت: نیروهای شهرداری نطنز با سه دستگاه خودرو نیسان اقدام به پاشیدن ماسه و نمک بازگشایی معابر شهری کردند.

وی تصریح کرد: با تلاش همه نیروها تمامی معابر بازگشایی و عبور و مرور به سهولت صورت گرفت.

تجویدی در پایان افزود: توزیع کسیه های زرد پنج کیلویی حاوی ماسه و نمک در بیمارستان ها، مدارس، ادارات، ارگان ها، مغازه ها و برخی کوچه ها یکی دیگر از اقدامات شهرداری نطنز است که هرساله با شروع فصل سرما انجام می شود و امسال نیز این عملیات به زودی آغاز خواهد شد.