حفظ بافت تاریخی دزفول نیازمند فرهنگ سازی است

عظیم سرافراز در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بافت قدیم دزفول حدود ۲۰۰ هکتار مساحت دارد که بسیاری از جمعیت شهر در محدوده این منطقه ساکن هستند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبری درخصوص اهمیت حفظ و صیانت از بافت های قدیمی و معماری ایرانی و اسلامی، افزود: ۹۰ درصد جمعیت ساکن در بافت قدیم دزفول از اقشار کم درآمد و محروم هستند بنابراین برای فرهنگ سازی در خصوص حفظ و توجه به ارزش بافت لازم است تا تمام دستگاه های اجرایی شهرستان ورود مثمر ثمری داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول اضافه کرد: این فرهنگ سازی باید به گونه ای باشد که تمام مردم بتوانند نقش خود را در راستای حفظ بافت تاریخی به درستی انجام دهند.

سرافراز بیان کرد: شورای اسلامی شهر دزفول آمادگی دریافت تمام نظرات و راهکارهای اساتید و کارشناسان شهری به منظور احیای بافت تاریخی و سبک معماری آن را دارد ضمن اینکه آموزش های شهروندی در دزفول نیز باید تداوم و افزایش یابد.

وی در ادامه عنوان کرد: شهرداری دزفول باید به این منظور طرح های تشویقی برای شهروندان در نظر بگیرد، به عنوان مثال اعلام کند هر فردی که نمای آجری منزل خود را بر مبنای معماری اصیل و قدیمی دزفول طراحی کند در پرداخت عوارض خود با تخفیف های ویژه ای روبه رو خواهد شد و یا بسیاری موارد دیگر که می تواند در این زمینه موثر باشد.

سرافراز با بیان اینکه تک تک آجرهای شهر آجری دزفول هر کدام مانند یک کتاب هستند که به ایثار و مقاومت مردم این شهرستان شهادت می دهند، گفت: همه مسئولان و دستگاه های اجرایی شهرستان باید با اجرای طرح ها و برنامه های مختلف و مدون بافت آجری دزفول را تقویت کنیم.