قلم و زبان از بیان بهایی که بسیج برای انقلاب پرداخت کرده عاجز است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه در مراسم اجتماع بزرگ مدافعان حرم پیش از ظهر امروز جمعه در محل حسینیه ثارالله سپاه نبی اکرم(ص) برگزار شد، با اشاره به اینکه در فرهنگ دینی به ذکر نعمت و به یاد داشتن و همچنین شکر گزاری و سپاسگزاری سفارش شده ایم، گفت: در هفته بسیج باید شکرگزار این نهاد مقدس باشیم و در مقام شکر گزاری جا دارد انسان برشمارد که بابت این نهاد چه بدست آمده و ارزش کار این نهاد در چیست.

وی با اشاره به اینکه بها و هزینه ای که نهاد مقدس بسیج برای حفظ انقلاب تقدیم کرده است، شهدا هستند، گفت: صحبت از حداقل 100 هزار جوان رشید است که از این نهاد مقدس رویدند و جان خودشان را تقدیم کردند. ارزش یک جان طبق مفهوم قرآن با ارزش همه جان های انسان ها برابری می کند.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: قلم و زبان از بیان ارزش بهایی که بسیج پرداخت کرده، عاجز است.

رازانی با اشاره به اینکه یکی دیگر از معیارهای سنجش ارزش کارها نتیجه به دست آمده است، گفت: نتیجه بزرگ است؛ کشور و انقلاب، حفظ شده و اسلام تقویت شده است و قدرت و قوت انقلاب اسلامی به فراتر از مرزها رفته است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: امروز پرتو انقلاب اسلامی در جهان می درخشد. امروز ایران به لطف خداوند و خون هایی که به پای نهاد این مقدس ریخته شده است یکی از قدرت های بزرگ جهانی است. امروز اگر راه کربلا باز هست و مردم ما میلیونی موفق می شوند که آرزوی صدها ساله خود را برآورده کنند و به زیارت عتبات بروند آیا اگر پایمردی ها و دلاوری ها نبود و در هشت دفاع مقدس این کشور و نظام در مقابل رژیم بعثی نمی ایستاد، امروز این محصول به دست آمده بود؟ ابدا.

وی تاکید کرد: در فرهنگ دینی ما یکی از ملاک های ارزش نیت پشت افعال و اعمال ماست. در آنچه که مربوط به عرصه بسیج است، پیام امام(ره) در روز تاسیس بسیج و پیام آخر ایشان در مورد بسیج در سال 67 آنقدر عمیق و بزرگ است که انسان درمیماند که این پیرمرد در سال پایان عمر خودشان چه دید که این همه در توصیف بسیج گفت.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه در احادیث آمده است که نیت آدم ها از خود کارها ارزشش بیشتر است، به روایتی از سخنان پیامبر اسلام در خصوص ضربه حضرت امیر(ع) در روز خندق به عمر بن عبدود، اشاره کرد و گفت: پیامبر(ص) می فرماید این ضربت از عبادت همه جن و انس ارزش بیشتری دارد. امام(ره) که فقیه، مرجع، فیلسوف و عارف بود، در خصوص این ضربت با نیت عرفانی می فرمایند، ارزش این ضربه به خاطر نیت حضرت امیر بود.

وی به روایت مولوی در خصوص نحوه ضربت حضرت علی (ع) به عمر بن عبدود گفت: من بررسی کردم و دیدم که درمنابع دینی چنین روایتی گزارش نشده است. در آن صحنه که حضرت امیر و عمر بن عبدود کشتی می گرفتند در آنجا کاملا غبار در هوا بوده است و کسی ندیده است که چگونه حضرت امیر او را از بین برد تا صحنه فروکش می کند و بعد دیدند که عمربن عبدود کشته شده است.

رازانی تاکید کرد: هر گاه از این منظر هم به داوری خدمات بسیجیان عزیز نظر کنیم بازهم ارزش زحمت و رنج یک بسیجی از میان کل شهدا، جانبازان و ایثارگران که در دل شب و در صحنه جنگ به روی میدان مین می رود با کل دنیا برابری می کند.