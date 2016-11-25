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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

شهردار شادگان:

جذب سرمایه‌گذار نیاز اصلی شهرداری شادگان است

جذب سرمایه‌گذار نیاز اصلی شهرداری شادگان است

شادگان ـ شهردار شادگان گفت: جذب سرمایه‌گذار نیاز اصلی شهرداری شادگان است و مسئولان باید ما را در این مسیر همراهی کنند.

حسن مزبانی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری خوزستان اظهار کرد: شهر شادگان با داشتن موقعیت خوب به واسطه داشتن بستر های خوب برای سرمایه گذاری است.

 وی با تاکید بر جذب سرمایه ‌گذار برای پروژه‌های شهری عنوان کرد: جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیاز اصلی امروز شهرداری شادگان است که باید توجه به این مسئله داشت.

شهردار شادگان با بیان اینکه جذب سرمایه گذار یکی از مهمترین راهکارهای توسعه شهری است، ادامه داد: این شهرداری برای ایجاد و تأمین درآمدهای پایدار در شهر تلاش می کند و در این زمینه از جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در عمران شهری حمایت ویژه ای خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و موقعیت‌های که در شهرستان شادگان وجود دارد سرمایه‌گذاران می‌توانند از فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری در این شهر بهره‌مند شوند.

مزبانی پور در پایان با بیان اینکه همکاری سرمایه گذاران بخش خصوصی در تسریع اجرای پروژه های شهری مؤثر است، گفت: قصد داریم با دعوت از صاحبان سرمایه علاوه بر تقویت و توسعه شهری در تأمین نیازهای شهر اقدام کنیم.

کد مطلب 3833485

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