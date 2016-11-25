نیروهای حشدالشعبی روستای «التفاحه» موصل را آزاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، پیشروی های نیروهای حشد الشعبی در محور غربی شهر موصل همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، نیروهای حشد الشعبی موفق شدند روستای «التفاحه» واقع در غرب موصل را آزاد کنند.

حشد الشعبی در جریان عملیات آزادسازی این روستا شماری از تکفیریها را به هلاکت رساند.

از سوی دیگر، نیروهای حشد الشعبی موفق شدند روستای «أم حجیره السفلی» در جنوب غرب شهر تلعفر را از لوث داعش پاکسازی کنند.

گفتنی است، مرحله پنجم عملیات آزادسازی شهر موصل در استان نینوا از امروز جمعه توسط حشد الشعبی آغاز شد.