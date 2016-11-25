  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴

نیروهای حشدالشعبی روستای «التفاحه» موصل را آزاد کردند

نیروهای حشدالشعبی روستای «التفاحه» موصل را آزاد کردند

نیروهای «حشد الشعبی» عراق در ادامه پیشروی های خود در محور غربی شهر موصل موفق شدند روستای «التفاحه» را آزاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، پیشروی های نیروهای حشد الشعبی در محور غربی شهر موصل همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، نیروهای حشد الشعبی موفق شدند روستای «التفاحه» واقع در غرب موصل را آزاد کنند.

حشد الشعبی در جریان عملیات آزادسازی این روستا شماری از تکفیریها را به هلاکت رساند.

از سوی دیگر، نیروهای حشد الشعبی موفق شدند روستای «أم حجیره السفلی» در جنوب غرب شهر تلعفر را از لوث داعش پاکسازی کنند.

گفتنی است، مرحله پنجم عملیات آزادسازی شهر موصل در استان نینوا از امروز جمعه توسط حشد الشعبی آغاز شد.

کد مطلب 3833495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها