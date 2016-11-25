ازدحام جمعیت در ایستگاه های مترو

باشگاه خبرنگاران نوشت: در دو هفته اخیر مسئولان مترو تهران روزهای سختی را تجربه کردند چرا که از یک سو آلودگی هوا و از سوی دیگر بارندگی و سرما مردم را به ایستگاه‌های مترو هدایت کرد.

تعداد زیاد مراجعه مردم و عدم همخوانی تعداد واگن ها با جمعیت، سبب شد تا در برخی ایستگاه‌ها از جمله ایستگاه شادمان که فیلم آن نیز در باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد، مملو از جمعیت شده و شهروندان برای رسیدن به مقصد دقایق بسیاری را معطل ماندند.

تأخیر قطارها موجب شده تا در ایستگاه های مختلف جمعیت زیادی دپو شود و همین امر سوارشدن سایر مسافران در ایستگاه های بعد را دشوار می کند.

مترو نامناسب برای خانواده ها

در این بین عده ای از افراد که به همراه همسر و فرزند خود قصد استفاده از مترو را داشتند، نتوانستند از این وسیله حمل و نقل عمومی استفاده کنند و به بیرون از ایستگاه رفتند.

اکبر که فرزند چند ماهه اش را در آغوش گرفته و در انتظار قطار بود به خبرنگار ما گفت: ۴۰ دقیقه است که همراه همسرم در ایستگاه منتظر قطار هستم تا الان ۳ قطار آمده و رفته و ما نتوانستیم سوار شویم، حتی فکر کردم که همسرم را به واگن خانم ها بفرستم اما بعد دیدم در این شلوغی فرزندم له می شود.

او دست همسرش را گرفت و به سمت پله های خروج رفت تا بلکه بتواند خود را با تاکسی یا اتوبوس به مقصد برساند.

وضعیت نامناسب مسافران در خط ۳ مترو

خط ۳ مترو تهران چندی است که فعالیت خود را ایستگاه به ایستگاه آغاز کرده و گسترش یافته است، این خط از مترو مشتریان زیادی دارد و از آن‌جا که از مناطق اداری تهران عبور می کند، کارمندان بسیاری از این خط استفاده می کنند.

اما نکته قابل توجه در مورد این خط، این است که هرچه تعداد مسافرانش بیشتر می شود، فاصله حرکت میان قطارها کاهش می یابد.

علت این کاهش ساعت حرکت نیز کاملا مشخص است، با زیاد شدن مسافران و تعداد ثابت واگن‌ها، عده ای در ایستگاه ها می خواهند هرطور شده خود را در واگن جا دهند و برای دقایق طولانی مانع بسته شدن در قطار می شوند.

در یکی از همین موارد که در هر ایستگاه و هر زمان رخ می دهد، پیرمردی سعی می‌کرد خود را در واگنی جا دهد که برای سوزن جا نداشت.

پیرمرد جمعیت را هل می داد و هر بار در قطار با او برخورد می‌کرد و باز می شد، پیرمرد اما هیچکدام از اندام هایش در واگن جا نشده بود و همچنان تلاش می کرد تا سوار شود، زمانی‌که مسافران به او اعتراض کرده و خواستند تا مانع بسته شدن درها نشود، گفت: تاحالا ۳ تا قطار رفته و من باید با این برم!

او این جمله را گفت و با هر بار باز و بسته شدن در قطار قسمتی از بدنش را در واگن جا می کرد تا اینکه توانست بعد از تلاشی ۴ دقیقه ای، سوار قطار شود و ایستگاه را ترک کند.

در نتیجه اینگونه موارد تأخیرهای چند دقیقه ای تبدیل به یک ربع و نیم ساعت شده و بر ازدحام جمعیت در ایستگاه ها افزوده می شود.

کمبود واگن مشکل اصلی ازدحام جمعیت

اما مشکل اصلی ازدحام جمعیت در مترو تهران باز می‌گردد به کمبود واگن، موضوعی که بارها از سوی مسئولان مترو و شهرداری تهران اعلام شده است.

در آخرین اظهار نظر هابیل درویشی در مراسم ورود ۵۸ دستگاه واگن به ناوگان مترو تهران گفت: با توجه به این‌که دو پروژه مهم بهره‌برداری از خط ۶ را در سال جاری پیش‌رو داریم، کمبود واگن یکی از چالش‌های بزرگ در راه‌اندازی این بخش است.

کمبود ۱۱۰۰ واگن مترو در تهران

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اعتقاد جدی شورای شهر و شهرداری درباره استفاده از واگن‌ های تولید داخل در ناوگان ریلی، گفت: امروز گلوگاه اصلی متروی تهران، کمبود واگن است و در حال حاضر، یک هزار و یک صد دستگاه واگن داریم که بخش زیادی از آن‌ها فرسوده شده و نیاز به بازسازی و نوسازی دارند.

احمد دنیامالی افزود: شبکه متروی تهران برای کاهش سرفاصله حرکت قطارها در ساعات پیک مسافر، نیاز به یک هزار دستگاه واگن جدید دارد، چرا که واگن‌های موجود، بالای یک میلیون کیلومتر کار کرده اند و باید خیلی قبل تر از این ها از رده خارج می شدند اما مجبوریم از آن‌ها استفاده کنیم.

وی با اعلام این که ۵۰ درصد هزینه های ساخت مترو و تأمین واگن در تعهد دولت است و علاوه بر آن، حداقل یک سوم هزینه هاس بهره بردارس مترو هم بر عهده دولت است، تأکید کرد: به دلیل پرداخت نشدن سهم دولت، ۸۵ درصد کل هزینه هاس مترو گردن شهرداری تهران افتاده است.

به جای دست مریزاد بابت توسعه مترو می گویند بیخود کرده اید که مترو ساخته اید!

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در زمینه ناوگان ریلی، محدودیت های زیادی وجود دارد، اظهار کرد: دولت که به تهران کمک نمی کند و منابع شهرداری تهران هم که محدود است و در این میان، مدیریت شهری نمی تواند معجزه کند.

دنیامالی با بیان این که در مورد عملکرد مدیریت شهری باید درست قضاوت کنیم، تصریح کرد: فراموش نکنیم که مسئول تأمین واگن های ناوگان ریلی و اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، فقط شهرداری تهران نیست و دولت هم باید ۵۰ درصد از هزینه های مربوطه را تأمین کند در صورتی که سهم خود را نمی پردازد.

وی با تأکید بر این که نمی شود دولت پول ندهد اما مقصر مسائل و مشکلات موجود را شهرداری تهران بدانیم، اضافه کرد: فرض بر این بوده که دولت به توسعه مترو کمک می کند اما حالا که در میانه راه هستیم، دولت کمک نمی کند و به جای دست مریزاد به مدیریت شهری بابت توسعه مترو، می گویند بیخود کرده اید که مترو ساخته اید!

کارهای بزرگی با وجود رُکود کشور در مترو انجام شده است

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در ۱۰ سال اخیر، وضعیت مترو بسیار بهتر شده و طول تونل ها، تعداد ایستگاه ها و شمار واگن ها با وجود رُکود در کل کشور، چند برابر شده، اظهار کرد: در دهه گذشته، کارهای بزرگی در مترو انجام شده و باور ما این است که دولت باید به مدیریت شهری کمک کند که نمی کند.

دنیامالی با بیان این که اگر واقع بینانه قضاوت کنیم، در این سال ها شهرداری تهران کارهای بزرگ و خوبی در مترو انجام داده، تصریح کرد: البته اگر دولت با شهرداری تهران همکاری می کرد، کارهای بزرگ تر و بهتری هم انجام می شد.

وی در پایان با تأکید بر این که دولت ها در سال های اخیر با مدیریت شهری مشکل داشته اند اما در این میان یک تفاوت وجود دارد، خاطرنشان کرد: فرق دولت فعلی با دولت قبلی در این است که آن دولت پول نمی داد و لبخند هم نمی زد اما این دولت پول نمی دهد ولی لبخند می زند!