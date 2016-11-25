عکس بخش مهمی از ساختمان رسانه ای جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش کمالی سروستانی که در شانزدهمین نشست روزنامه نگار در زوم با موضوع نقد و بررسی عکس های خبری رضا قادری عکاس ایرنا در استان فارس سخن می گفت،اظهار داشت: فراموش نکنیم که عکس به عنوان بخش مهمی از ساختمان رسانه، این روزها و با گسترش شبکه های اجتماعی رونقی دوچندان گرفته است؛ این روزها«پین‌ترست» و اینستاگرام به عنوان دو شبکه اجتماعی عکس محور بسیار محبوب افکار عمومی در جهان است.

وی خاطر نشان کرد: با رشد رسانه ها در الگوی «هر شهروند یک رسانه» مخاطب هر چه بیشتر با عکس ارتباط می گیرد و مروری روزنامه های پر مخاطب جهان هم نشان می دهد امروز عکس، جایی بسیار بیشتر از سابق در رسانه های چاپی دارد.

کمالی سروستانی یادآور شد:فارس عکاسان خبری خوبی دارد که باید از پتانسیل این عکاسان بیش از پیش استفاده کرد. رضا قادری نیز از جمله عکاسان خوب و پر انرژی خبری در استان فارس است؛ بازتاب عکس های خوب او از جمله همین رویداد« ابرماه» نشان از موقعیت شناسی و شم بالای خبری او دارد و همه می دانیم که شم خبری چیزی نه آموختنی، که ذاتی و نمره بسیار خوبی در کارنامه کاری هر روزنامه نگار و عکاس خبری است.

وی در پایان گفت: به نظر می رسد روزنامه نگاری فارس باید بیش از این از پتانسیل های عکاسان خبری این استان بهره ببرد.

علیرضا عباسی مدرس دانشگاه فرهنگ و هنر یزد و عضو انجمن بین المللی عکس فیاپ نیز که به عنوان منتقد در این جلسه حضور داشت،استفاده از گزاره نویسی(Caption)برای عکس خبری و شرح آن را ضرورت دانست و گفت: امروزه در عکس خبری توضیح و شرح عکس (Caption)با خود عکس برابری می کند و یک عکس معمولی همراه با توضیح باعث ارتقاء عکس می شود.

وی توضیح خوب پیرامون عکس را از ویژگی های آن دانست و گفت:عکس های خبری رضا قادری فاقد توضیح کافی پیرامون عکس است در صورتی که Captionخوب می‌تواند بیننده را به آگاهی بالاتری از آنچه که در عکس هست برساند.شرح خوب رای عکس می‌تواند بیننده را علاقمند کند تا در مورد موضوع عکس، چیزهای بیشتری را جستجو کند و بداند که به نظر می رسد عکس های رضا قادری از این ویژگی برخوردار نیستند.

به اعتقاد این عضو انجمن ملی عکس ایران،تاریخ ،مکان و مناسبتی که عکس برای آن گرفته شده،باعث می شود مخاطب عکس را بهتر درک کند.

وی در عین حال ظرافت را از ویژگی های یک عکاس خبری دانست و گفت: در بسیاری از عکس های خبری قادری می شود ظرافت را به وضوح حس کرد اما یک عکس او که جمعیت منتظرِ بسیار زیادی را پشت در شیشه ای سالن سینما برای ورود به آنجا می بینیم عکسی بسیار تاریخی است که نشان می دهد سینما به عنوان یک پدیده اجتماعی تا چه اندازه مورد توجه مردم است و دیگر این سئوال در ذهن مخاطب ایجاد می شود که آیا این جمعیت به دلیل علاقه به هنر سینما به سالن سینما هجوم آورده اند یا اینکه چون آن روز سینما رایگان بوده،این جمعیت به سینما هجوم آورده است.اتفاقا این عکس به ما نشان می دهد که چقدر شرح عکس می تواند مهم باشد و کاش از این موضوع در عکس های رضا قادری استفاده بهتری می شد.

دارنده مدال نقره از جشنواره بین المللی عکس کشور اسلوانی در سال ۲۰۱۳ با تمجید از ترکیب بندی عکس های رضا قادری گفت:ترکیب بندی خوب عکس های رضا قادری باعث می شود مخاطب در ارتباط گیری با عکس های وی راحت باشد.

زهره صحت عکاس خبری با سابقه رسانه های استان فارس نیز در این نشست مهارت ارتباطی و مهارت تکنیکی را از جمله مهارت های عکاس خبری دانست و گفتکدر مهارت ارتباطی عکاس باید مراقب باشد،به حریم خصوصی افراد احترام بگذارد و در مهارت تکنیکی نیز او باید نور را بشناسد،خطوط طلایی تصویر را بداند و عکس خود را خیلی حرفه ای ثبت کند.

این عکاس خبری نیز نداشتن کات لاین عنوان و گزاره (Caption) را از جمله مشکلات اغلب رسانه های خبری در استان فارس دانست و گفت: در بسیاری از گزارش های تصویری عکاسان استان فارس نمی دانیم این اتفاق کجا افتاده،چرا افتاده و به صورت اختصاصی شرح عکس نوشته نشده است.لذا معتقدم ارزش های خبری و عناصر خبری باید در عکس خبری نیز دیده شوند.

وی با بیان اینکه رویداد با خبر تفاوت دارد گفت: روزانه هزاران رویداد در دنیا اتفاق می افتد اما آیا همه رویدادها ارزش خبری دارند؟به طور مسلم نه لذا عکاس خبری نیز باید بداند که هر رویدادی ارزش به تصویر کشیدن را ندارد.

صحت با تمجید از مجموعه عکس دختران و باران رضا قادری گفت:توجه به وضعیت یک زن و دختر خردسال در یک روز بارانی که پناهی ندارند کار ارزشمند این عکاس است جایی که او می توانست مثلا از زیبایی های بران تصویر بگیر حواس عمومی را به بی خانمانی یک دختر خردسال همراه با مادرش سوق داده است.با این وجود رضا قادری نیز مثل اغلب عکاسان خبری استان فارس از توضیح پیرامون عکس و ارزش آن بهره ای نمی گیرد.

امیر سبوکی هنرمند عکاس حاضر در جلسه نیز ضمن تمجید از کوروش کمالی سروستانی که برگزاری نشست های روزنامه نگار در زوم را باعث دلگرمی اهل فرهنگ و رسانه دانسته،گفت: مهمترین اصول عکاسی معماری این است که هرگز،شکل،فرم و محتوای اثر را به هم نریزیم.عکس های گردشگری باید طبیعت خود را حفظ کنند و تصویری که مخاطب از یک اثر تاریخی می بیند او را دچار اشتباه نکند اما در برخی از عکس های رضا قادری مثلا می بینیم که ستون هایی از تخت جمشید کج هستند این موضوع می تواند گردشگر خارجی را که تخت جمشید را ندیده به اشتباه بیندازد و فکر کند آیا در استان فارس ایران هم پیزای ستونی داریم؟

وی شناخت تکنیک عکاسی و دانست مباحث سیاسی و اجتماعی را از خصوصیات رضا قادری به عنوان یک عکاس خبری دانست.

هژیر فتحی دبیر منطقه ای خبرگزاری مهر نیز در این نشست گفت: موافق توضیح دادن برای عکس خبری نیستم.وقتی عکاس خبری از یک رویداد عکس می گیرد چه نیازی به توضیح دارد؟لذا معتقدم عکسی که نیاز به توضیح داشته باشد عکس خبری نیست.

مسعود عباسی کارشناس گرافیک جهاد دانشگاهی فارس نیز در اظهار نظری گفت: با عکس های رضا قادری خیلی راحتم .او نشانه های تصویری را خیلی خوب می شناسد.

رضا قادری نیز در نشست نقد آثار خود گفت: دوستانی که عکس های خبری من را نقد کردند باید توجه داشته باشند که انتشار این عکس ها در خبرگزاری ایرنا توضیح لازم را داشته است و به همین دلیل بود که مثلا وقتی محموعه عکس دختر و باران را همراه با توضیح منتشر کردیم مدیران استانی برای آنها خانه مسکونی در نظر گرفتند.

وی نتیجه شناخت فضای سیاسی را خود سانسوری برای خود دانست و در عین حال گفت: خیلی مهم است که یک عکاس خبری چه رئیسی داشته باشد با این وجود خودسانسوری مرا اذیت می کند.

وی از ظهور پدیده بادیگاردیسم در میان مدیران استان خبر داد و گفت: ظاهرا بعد از استاندار مدیران کل استان نیز صاحب بادیگارد شده اند و این بادیگاردها مانع گرفتن عکسِ خوب از مدیران می شوند.