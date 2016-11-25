خبرگزاری ایسنا نوشت: شرکت «گلس دور» در گزارشی با عنوان «کدام کشورها در اروپا بهترین استانداردهای زندگی را فراهم می‌کنند؟ » به بررسی شهرهایی پرداخته که در آنها مردم برای داشتن سقفی بالای سرشان، بخش زیادی از حقوق ماهانه‌شان را هزینه می‌کنند. اما شهرهای زیادی هم در اروپا وجود دارند که فرصتهای شغلی با دستمزدهای کمتر را فراهم می کنند و در عین حال استاندارد زندگی مناسبی دارند.

شاخص هزینه زندگی «گلس دور»، میزان درآمد را در برابر میزان پولی که برای خرید یک سبد استاندارد از کالاها و خدمات شامل مواد غذایی، رستوران، حمل و نقل، آب و برق و اجاره در کشورهای مختلف ضروری است، بررسی کرده است.

پایگاه خبری بیزنس اینسایدر بر اساس این شاخص، به معرفی هفت شهر ارزان برای زندگی در اروپا پرداخته که عبارتند از:

۱-تارتوی استونی؛ این شهر زیبا دومین شهر بزرگ استونی بوده و پایتخت فرهنگی این کشور محسوب می شود، زیرا دانشگاه تارتو که قدیمیترین و مشهورترین دانشگاه استونی است، در این شهر قرار دارد.

۲-پورتوی پرتغال؛ طبق گزارش گلس دور، هزینه زندگی در پورتو که دومین شهر بزرگ پرتغال است، حدود ۷۰ درصد ارزان‌تر از زندگی در نیویورک سیتی است.

۳-تسالونیکی یونان؛ دومین شهر بزرگ یونان کنار دریا واقع شده و یک قطب حمل و نقل بزرگ در این کشور است و مشاغل زیادی را ایجاد کرده است. این شهر همچنین به لطف وجود موزه ها و بناهای تاریخی، یک محل گردشگری محبوب است.

۴-تالین استونی؛ هزینه های زندگی در این شهر فوق العاده ارزان است و با در نظر گرفتن اینکه پایتخت سیاسی و مالی استونی است، دستمزدها رو به افزایش هستند.

۵-آتن یونان؛ اگرچه این شهر گرفتار بحران عظیم بیکاری و پناهجویان شده است اما اگر شغلی داشته باشید، آتن شهر فوق العاده ارزانی برای زندگی کردن است.

۶-لیسبون پرتغال؛ متوسط دستمزد اسمی در پرتغال تنها حدود ۱۵۵۰۰ یورو (۱۷۶۴۱ دلار) است اما هزینه های پایین زندگی به معنای آن است که ساکنان این شهر ناچار نیستند پول زیادی هزینه کنند.

۷-بارسلون اسپانیا؛ هفتمین شهر پرجمعیت در اتحادیه اروپا، متخصصان و گردشگران زیادی را از سراسر جهان جذب کرده است اما هزینه های زندگی در بارسلون در مقایسه با دستمزدها همچنان اندک هستند.