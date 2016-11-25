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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

امام جمعه جهرم:

نقش جهرم در کشور باید همچون دوران انقلاب باشد

نقش جهرم در کشور باید همچون دوران انقلاب باشد

جهرم – امام جمعه جهرم گفت: نقش درخشان شهرستان جهرم در پیش از انقلاب باید بعد از آن نیز تداوم داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه امروز شهر دارالمومنین  با گرامی‌داشت پنجم آذرماه سالروز تاسیس بسیج مستضعفان توسط امام خمینی(ره)، گفت: امام با بنیان گذاشتن بسیج انقاب اسلامی را بیمه و ادامه انقلاب را تضمین کرد.

وی افزود: امروز با وجود اینکه جوانان بسیجی زمان امام را درک نکردند اما انقلابی گری نسل به نسل تداوم پیدا کرده و مسیر انقلاب توام با آن به پیش می‌رود.

امام جمعه جهرم با اشاره به سخنان رهبری انقلاب در جمع بسیجیان آن را شرط ادامه حیات انقلاب دانست و تقوا و عمل صالح، بصیرت انقلابی، جناحی نبودن بسیج و همکاری لایه‌های مختلف بسیج را از جمله تاکیدات معظم له در توصیح به بسیجیان عنوان کرد.

وی از روحانیون انقلابی به عنوان راهنمای بسیجیان برشمرد و افزود: شجره طیبیه بسیج بر مبنای روحانیون انقلابی شکل گرفته و امروز برنامه‌ریزی دشمنان بر آن است که کشور را به گروه‌ها و دسته‌های مختلف تقسیم و ایجاد اختلاف انگیری کنند.

امام جمعه جهرم با تاکید به اینکه بسیج فراجناحی بوده و تمام جناح‌های کشور را در بر می‌گیرد، به فعالیت‌های بسیج و میدان‌داری آن در عرصه‌های مختلف نظام، اشاره کرد.

وی به روز مجلس در هفته آینده اشاره کرد و گفت: نقش درخشان شهرستان جهرم در پیش از انقلاب باید بعد از آن نیز تداوم داشته باشد و جایگاه شهرستان با وضعیت کنونی باید بالاتر برود وگرنه صرف داشتن جایگاه بدون استفاده از آن مناسب نیست.

آیت‌الله دژکام ادامه داد: خواسته ما این بوده که باید نماینده ای که از جهرم به مجلس می رود در حد یک رئیس کمیسیون باشد و امروز باید همه مردم کمک دهند تا وضعیت شهرستان جهرم بهتر از پیش باشد.

وی همچنین به مناسبت‌های هفته آینده اشاره کرد و رحلت پیامبر(ص)، شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) را تسلیت گفت. وی همچنین ایجاد موکب جهرمی‌ها در مسیر زائران امام رضا(ع) را عرض ادب نسبت به ساحت این امام همام دانست و از دست اندرکاران این امر نیک تشکر کرد.

کد مطلب 3833506

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