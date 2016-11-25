به گزارش خبرنگار مهر، افشین فتحی ظهر جمعه در حاشیه بررسی وضعیت خدمات‌رسانی مراکز درمانی به بیماران اورژانسی تصریح کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری ۵۰ هزار و ۷۰۰ نفر بیمار در مراکز درمانی استان بستری شده‌اند.

وی افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان بستری ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ در عین حال سال گذشته ۱۰۸ هزار بیمار در مراکز درمانی بستری شدند.

معاون درمان علوم پزشکی استان ضریب اشتغال تخت‌های بیمارستانی استان در پنج ماهه نخست سال را ۷۵ درصد عنوان و اضافه کرد: متوسط اقامت بیمار ۳.۱ روز است و بررسی‌ها نشان می‌دهد رضایتمندی بیماران از خدمات‌دهی بیمارستان‌ها افزایش یافته است.

فتحی با تأکید به اینکه چهار استاندارد در ارائه خدمات اورژانسی موردبررسی قرار می‌گیرد، اضافه کرد: یکی از این استانداردها تعیین تکلیف بیمار زیر شش ساعت است که میانگین کشوری تحقق این مهم ۸۱ درصد است اما در استان ۸۸.۲ درصد به ثبت رسیده است.

وی افزود: در استاندارد خروج زیر ۱۲ ساعت نیز میانگین کشوری ۸۶ درصد است و در بیمارستان‌های دولتی ۸۶.۷ درصد به ثبت رسیده است.

معاون درمان علوم پزشکی استان در خصوص استاندارد CPR ناموفق افزود: میانگین کشوری این استاندارد ۶۰ درصد است اما در بیمارستان‌های استان وضعیت به مراتب بهتر بوده و ۵۷.۱ درصد به ثبت رسیده است.

فتحی ترک با مسئولیت شخصی بیمار را نیز ۱۱ درصد در سطح کشور و ۶.۳ درصد در استان عنوان کرد.

به گفته معاون درمان علوم پزشکی استان روزانه پنج هزار و ۵۰۰ نفر در کلینیک‌ها و اورژانس‌های استان ویزیت می‌شوند که در طول سال رقمی بالغ بر دو میلیون بیمار را شامل می‌شود.