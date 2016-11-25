«میشل عون» از ارتش لبنان تمجید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رئیس جمهور لبنان در سخنانی از عملیات ارتش این کشور علیه تروریست ها در دامنه های عرسال تمجید کرد.

«میشل عون» رئیس جمهور لبنان در سخنانی با اشاره به بازداشت امیر داعش در دامنه های عرسال به همراه ۱۱ تروریست دیگر توسط ارتش لبنان تاکید کرد: این گونه عملیات ها موجب متوقف شدن نقشه های تروریستی و شناسایی عوامل این گونه اقدامات تروریستی می شوند.

وی در ادامه سخنان خود خطاب به مسئولان ارتش لبنان دستور داد که پیگیری ها و بازجویی های لازم از عناصر بازداشت شده صورت گیرد تا دیگر شبکه های ترویستی در این کشور کشف و متلاشی شوند.

در همین راستا، «وئام وهاب» رئیس حزب توحید عربی نیز در سخنانی تصریح کرد: بازداشت امیر داعش در دامنه های عرسال عملیاتی شجاعانه از سوی ارتش بود و پس از بازجویی و تحقیق از این افراد طی روزهای آتی، سرنوشت نظامیان لبنانی ربوده شده در دامنه های عرسال، مشخص خواهد شد.

گفتنی است، یگان اطلاعاتی ارتش لبنان امروز جمعه موفق شد «احمد یوسف امین» امیر داعش را به همراه ۱۱ نفر از تروریست های تحت امرش در دامنه های عرسال بازداشت کند.