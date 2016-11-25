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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۶

محسنی اژه ای:

فعالیت های قضائی آیت الله موسوی اردبیلی فراموش نشدنی است

فعالیت های قضائی آیت الله موسوی اردبیلی فراموش نشدنی است

معاون اول قوه قضائیه گفت: زحمات و خدمات آیت الله موسوی اردبیلی فراموش شدنی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای افزود: آیت الله موسوی اردبیلی یکی از شخصیت های باوفای انقلاب بودند و در این دوران زحمات بسیاری را متحمل شدند که حقیقتا فراموش نشدنی و ماندگار است

وی ادامه داد: ایشان در مقاطع قبل از انقلاب، در زمان نهضت و بعد از آن به خصوص در دهه های اول و دوم انقلاب همراه با حضرت امام (ره) تلاشهای موثری انجام دادند.

معاون اول رئیس قوه قضائیه افزود: در دوره طولانی که آیت الله موسوی اردبیلی در قوه قضائیه مسئولیت عالی ریاست دیوان عالی کشور را بر عهده داشتند، زحماتشان ستودنی بود که ماندگار است.

محسنی اژه ای گفت: آیت الله موسوی اردبیلی نسبت به مسائل فرهنگی و تربیت کادر متخصص در آینده اهتمام فراوانی داشتند به همین دلیل در قم و تهران و در برخی استان های دیگر، دبیرستان و دانشگاه تاسیس کردند که بی شک این اقدامات یکی از اعمال صالحی است که از ایشان به جا مانده است و برکات آن تا سالها و قرن ها باقی خواهد ماند.

کد مطلب 3833510

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