به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب الله توکلی صبح جمعه در اجتماع بزرگ بسیجیان خرم آباد در سخنانی با تاکید بر اینکه امروز بسیج، قطب نمای حرکت در عرصه های مختلف است، اظهار داشت: در این مسیر سربازان با بصیرت و انقلابی حضور دارند که از هرگونه فداکاری در این زمینه دست نمی کشند.

وی با بیان اینکه بعد از آذر ماه سال ۵۸ و به ویژه دوران دفاع مقدس، جنگ نرم و توطئه های مختلف دشمن اگر بسیج نبود تداوم فرهنگ انقلاب امکان پذیر نبود، گفت: بسیج همواره با نقش آفرینی خود در عرصه های مختلف از آرمان ها، ارزش های دینی و انقلابی دفاع کرده است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با تاکید بر اینکه بسیج نماد اقتدار و بصیرت است، گفت: نقش تاثیر گذار بسیج در عرصه های دفاعی قابل تقدیر است.

سردار توکلی با تاکید بر اینکه بسیج با هوشمندی و بصیرت همواره توطئه های دشمنان را خنثی کرده است، گفت: بسیج واژه نیست بلکه بسیج واقعیتی انکار ناپذیر است که همواره در عرصه های مختلف نقش آفرینی کرده است.

وی با اشاره به نقش بسیج در راهپیمایی اربعین عنوان کرد: در اربعین شاهد بزرگترین رزمایش بسیجیان جهان اسلام بودیم.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه بسیج همواره طرفدار مظلوم و دشمن ظالم بوده است، گفت: بسیج در سایه ولایت فقیه نقشه همه دشمنان را خنثی می کند.

سردار توکلی با تاکید بر اینکه امروز با گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب بسیج چشم بیدار ملت در برابر نفوذ دشمن است، گفت: بسیج امروز مانع بزرگی در مقابل تروریسم وهابی در منطقه است.

وی با اشاره به مقابله بسیج با تروریست، داعش و ... بیان داشت: امروز سردادن «لبیک یا حسین» در یمن، سوریه، عراق و ... نتیجه مقاومت بسیج است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره اقدامات این نهاد در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: در این زمینه بیش از هزار و ۹۶۱ برنامه و پروژه توسط سپاه لرستان با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

سردار توکلی بیان داشت: از این تعداد تا کنون ۶۴۵ طرح به بهره برداری رسیده است.

وی همچنین از اجرای ۲۴۸ پروژه در حوزه های مختلف توسط بسیج سازندگی لرستان خبر داد و گفت: این پروژه ها در حوزه های مختلف ساخت مسجد، ساخت خانه محرومان، خانه عالم، آبرسانی، کشاورزی و ... بوده است.