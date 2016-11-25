تفکر بسیجی تنها راه مقابله با نفوذ جریانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج تاکید کرد: آنچه که مهم است و باید به آن توجه شود، حضور نخبگان، اندیشمندان و صاحبان قلم در مسیر بسیج و تفکر بسیجی است. چرا که اینان باید با استفاده از دانش خود و فارغ از جناح و جریان های سیاسی، تفکر بسیجی را در جامعه گسترش دهند.

وی یادآور شد: دشمن دو نوع نفوذ را پیگیری می کند که نمونه آن نفوذ فردی و نفوذ جریانی است که در بحث نفوذ جریانی، آنان به دنبال تغییر در تفکر، اندیشه و فرهنگ جامعه هستند. بنابراین تنها راه مقابله با آن توسعه تفکر بسیجی است که اگر از آن غفلت کنیم دچار آسیب می شویم.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه برخی آگاهانه و یا ناآگاهانه به دنبال از بین بردن فرهنگ بسیج در جامعه هستند، گفت: متاسفانه برخی از افراد آب به آسیاب دشمن می ریزند و با راه و روش خود، در حال از بین بردن تفکر بسیجی هستند، در حالی که باید فضا را به گونه ای مدیریت کرد که تمام دلسوزان جامعه به دنبال گسترش فرهنگ بسیج باشند.

نماینده ولی فقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مقام معظم رهبری دستورالعمل مشخصی را برای دیپلمات ها و مسئولین امور خارجی کشور مشخص کرده اند، گفت: مقام معظم رهبری تاکید دارند که اگر این تحریم ده ساله به تصویب آمریکا رسید، به معنی برهم خوردن برجام و بدعهدی آمریکا است. بنابراین باید ما نیز متناسب با آن رفتار کنیم.

وی ادامه داد: دستورات مقام معظم رهبری کاملاً مشخص و واضح است و تمامی مسئولین باید آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.

آیت الله ایمانی با اشاره به راهپیمایی بزرگ اربعین نیز گفت: هیچ کلمه و جمله ای نمی تواند ارزش های بزرگ این حرکت را بازگو کند، که متاسفانه دلارهای آمریکا و عربستان اجازه نداد رسانه های جهانی آن گونه که باید به آن توجه داشته باشند.

وی با اشاره به رحلت آیت الله موسوی اردبیلی نیز گفت: ارتحال عالم فقیه آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی را به همه مسلمانان تسلیت گفته؛ چرا که ایشان عالمی بزرگ بودند، قبل از پیروزی انقلاب در عرصه فرهنگ قلم زنی داشتند و شاگردان زیادی را در حوزه ها تربیت کردند و پس از پیروزی انقلاب نیز در کنار دستگاه قضا حضور داشتند و همکاری می کردند.