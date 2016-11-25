یادواره شهدای مدافع حرم در گراش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده ناحیه سپاه گراش در آیین یادواره شهدای مدافع حرم که در دانشکده علوم پزشکی این شهرستان برگزار شد گفت: حضرت امام خمینی(ره) در سال ۴۳ فرمودند رئیس جمهور آمریکا بداند که منفورترین افراد درجهان بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در مراسم‌های مختلف مکرر بر دشمنی آمریکا با اصل نظام اسلامی تاکید دارند.

محمدمهدی درستکار با اشاره به اینکه امروز آمریکا نا امن‌ترین، بدهکارترین و بزه کارترین ممالک دنیا بوده و قدرت پوشالی آن در حال اضمحلال است، افزود: سازش با این دشمن، سرنوشت و وضعیت ما را بهبود نمی‌بخشد.

وی، ادای دین به شهیدان را در گرو وجود روحیه انقلابی دانست و افزود: در سال‌های دفاع مقدس، جوانان و شهیدان ما ثابت کردند که باید برخود اتکاء و بر توانایی خود باور داشتند.

فرمانده سپاه ناحیه گراش از آمریکا به عنوان شیطان بزرگ نام برد و خاطرنشان کرد: کشوری که خود سارق نفت دیگران است و در سال، هزاران نفر از شهروندانش به خاک و خون ‌کشیده می‌شوند چگونه می‌تواند به بهبودی وضعیت ما کمک کند.

وی ادامه داد: سازش با چنین دشمنانی با القاء چه ذهنیتی بر جامعه اسلامی ایران به ترسیم کشیده می‌شود.

سخنرانی پدر شهید محمد استحکامی از شهدای مدافع حرم، اجرای گروه سرود بشارت از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.