لزوم دوری مسئولان ازحاشیه ها/مشکل کشورعدم سخنرانی یک نماینده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با اشاره به این نکته که امروز جاهلیت مدرن در جهان مشاهده می شود، اظهار داشت: برخی از نمادهای جاهلیت به شکل مدرن و امروزی در جهان رواج پیدا کرده است.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین افزود: بروز و ظهور جاهلیت مدرن یک واقعیت غیر قابل انکار محسوب می شود و جمهوری اسلامی ایران به رهبری مقام معظم رهبری، پرچمدار مبارزه با جاهلیت مدرن است.

مبارزه با مظاهر ضد اخلاقی یک وظیفه همگانی محسوب می شود

وی ادامه داد: امروز مبارزه و مقابله با مظاهر ضد اخلاقی و فرهنگی که جوامع مختلف را تهدید می کند، یک رسالت و وظیفه محسوب می شود و نباید نسبت به این امر بی تفاوت بود.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رحلت آیت الله موسوی اردبیلی عنوان کرد: رحلت آیت الله موسوی اردبیلی را تسلیت عرض کرده و برای بازماندگان این عالم ربانی، صبر جزیل از خداوند متعال مسألت می کنیم.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در ادامه با اشاره به در پیش بودن روز مجلس، بیان داشت: دهم آذرماه به نام روز مجلس نامگذاری شده است.

نمایندگان مجلس در خط ولایت حرکت کنند

وی با تأکید بر این نکته که نام شهید مدرس با مجلس عجین شده است، متذکر شد: شهید مدرس یک نام زنده در تاریخ ایران محسوب می شود، چرا که وی هرگز تطمیع نشد و تهدید بر این شهید بزرگوار و روحانی انقلابی اثر نکرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: شهید مدرس با ویژگی های بارز خود به عنوان یک الگوی واقعی برای نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی محسوب می شود و بنده باید از تمامی نمایندگان مجلس که در خط ولایت حرکت می کنند، تشکر کنم.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین در ادامه با تشریح وظایف مجلس شورای اسلامی متذکر شد: وظایف دولت و مجلس در قانون مشخص بوده و هرکدام باید به رسالت خود عمل کنند.

پرداختن به مسایل فرعی در کشور مایه خجالت است

وی عدم ورود به حاشیه را از وظایف مهم دولت و مجلس دانست و گفت: مجلس و دولت نباید وارد حاشیه شوند و این موضوع باید از سوی مسئولان مورد توجه جدی باشد.



محمودی با انتقاد از حاشیه های ایجاد شده طی روزهای اخیر مبنی بر عدم سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس در مشهد اظهار داشت: این که نماینده مجلسی نتوانسته به هر دلیلی در جایی سخنرانی کند، مشکل اصلی کشور نیست و ای کاش بیشتر از سخنرانی شاهد عمل بودیم.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین گفت: امروز کشور مشکلات جدی و اساسی دارد و با این همه معضلات، مسائل فرعی را مورد توجه قرار دادن باعث خجالت است.

وی در ادامه با تسلیت به شهادت رسیدن تعدادی از زائران اربعین حسینی در حملات تروریستی عراق یادآور شد: شهادت برای زائران امام حسین افتخار بوده اما این جنایات نشان دهنده ظلم جهانی است و ما تا زنده ایم، از راه امام حسین جدا نمی شویم.

بصیرت در برابر فتنه از شاخصه های تفکر بسیجی است

محمودی تأکید کرد: داعش و گروه های تکفیری به دنبال ضربه زدن به مکتب اهل بیت عصمت وطهارت هستند و اگر گروه های تروریستی فکر می کنند که می توانند ما را از راه امام حسین(ع) جدا کنند، اشتباه می کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در ادامه با گرامیداشت فرا رسیدن هفته بسیج متذکر شد: بسیج به عنوان شجره طیبه انقلاب اسلامی ایران، آثار پربرکتی را در دفاع مقدس و برهه های مختلف تاریخ انقلاب داشته است.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین گفت: هرکس تفکر بسیجی دارد، باید در برابر فتنه ها اهل بصیرت بوده و در برابر همه پلیدی ها با همه توان بیاستد.

وی بیان داشت: امروز قدم های بسیج را در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می توان مشاهده کرد و تنها تفکری که می تواند با معضلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مبارزه کند، تفکر بسیجی است.