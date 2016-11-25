گاز شهر و روستاهای آمل و بابل وصل شد

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با تلاش اکیپ های گاز، گاز قطع شده مشترکان در شهر و روستاهای آمل و بابل وصل شده است، از صبوری و تحمل مردمان این مناطق قدردانی کرد و اظهار داشت:۱۶۰ نیرو مشغول وصل گاز قطع‌شده مناطق بابل بودند و در شهرستان آمل نیز ۷۰ اکیپ مشغول فعالیت بودند و مشکل قطعی گاز این مناطق حل شده است.

وی درباره وضعیت راههای استان بابیان اینکه راههای اصلی استان باز است، اظهار داشت: در بخش چمستان، لاویج، واز برخی راه‌ها مسدود بوده که تلاش برای بازگشایی آن ادامه دارد.

بارش سنگین برف که از سه شنبه شب در مازندران شروع شده بود، به بخش های مختلف در استان آسیب زد.