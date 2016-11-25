به گزارش خبرنگار مهر، سرای فاتح نیریز میزبان هنرمندان عکاس این شهرستان در سومین سال برپایی نمایشگاه عکس محرم، فصل وصل است.
این نمایشگاه که تعداد ۱۸ اثر عکاسان نیریزی به نمایش درآمده تا ۱۸ آذرماه پذیرای عموم علاقمندان به هنر عکاسی است.
۹ عکاس نیریزی در نمایشگاه محرم فصل وصل جلوههایی از شکوه و زیبایی عزاداری و سوگواری مردم این شهرستان در ایام محرم و عزای سیدالشهدا(ع) را به تصویر کشیدهاند.
حامد راستی، محمدامین بهرامی، هادی ره فرسا، احسان صالح، سروش طبیعی، ابوالفضل بامداد، زهرا کشاورز، اعظم کریم زاده، مطهره فخاری وریحانه بناکار از هنرمندان عضو انجمن عکس و فیلم نیریز هستند که آثارشان در این سوگواره عکس به نمایش گذاشته شده است.
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