قیمت جهانی نفت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز جمعه به دلیل تقویت ارزش دلار آمریکا، احتمال افزایش عرضه نفت از سوی عربستان سعوی برای مشتریان آسیایی خود و نیز کاهش واردات چین با روند نزولی آغاز به کار کرد.

در همین حال قیمت نفت دریای برنت با ۵۸ سنت کاهش یا ۱.۲ درصد روند نزولی به ۴۸ دلار و ۴۲ سنت در هر بشکه رسید ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۵۵ سنت کاهش در برابر ۴۷ دلار و ۴۱ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

به گفته تحلیل گران اقتصادی، علت اصلی کاهش بهای طلای سیاه در معاملات امروز به تقویت دلار آمریکا بر می گردد که به بیشترین رقم در مقابل سایر ارزهای اصلی از سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد رسیده است.

همچنین زمانی که دلار با افزایش شاخص ارزش روبرو می شود، هزینه واردات نفت برای کشورهای وارد کننده با افزایش روبرو می شود که این مسئله همچون یک عامل بازدارنده برای آنها عمل می کند وکاهش تقاضا را به دنبال دارد.

از سویی دیگر بر اساس گزارشات به دست آمده، شرکت نفت «آرماکو» عربستان قصد دارد که عرضه نفت به مشتریان آسیایی خود را در اولین ماه سال آینده میلادی افزایش دهد که این امر بدون شک بازار را تحت الشعاع خود قرار داده است.