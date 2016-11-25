۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۹

در پانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس؛

«بده بستان کتاب» در جریان است

شیراز- «بده بستان کتاب» در پانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس طرحی است که به مبادله فرهنگ، دانش و معرفت می پردازد.

مجری طرح «بده بستان کتاب» در حاشیه گشایش این برنامه فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این طرح که به مناسبت پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان فارس اجرا می شود، عنوان کرد: علاقه مندان و کلیه فرهنگ وران استان می توانند کتاب های خوانده شده خودرا که در کتابخانه های شخصی قرار دارند به این موسسه هدیه کنند و در ازای آن یک کتاب امانت بگیرند.

شاکری زاده با اعلام اینکه طرح «بده بستان کتاب» با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار می شود، افزود: علاقه مندان در این طرح می توانند پس از مطالعه آثار دریافتی آن را برگردانند و کسانی که علاقه مند به کتاب و کتابخوانی هستند می توانند با مراجعه به غرقه شهرراز واقع در سالن بهار کتاب هدیه بگیرند.

شاکری زاده هدف از اجرای طرح بده بستان کتاب را ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور عنوان کرد و یادآور شد: طرح بده بستان کتاب در مدت برپایی پانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس در سالن بهار برگزار می شود.

وی در ادامه، اظهار کرد: طرح بده بستان کتاب پس از پایان نمایشگاه کتاب فارس در محل موسسه یادشده ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس که از پنجشنبه ۴ آذرماه جاری در شیراز آغاز شد تا ۹ آذر ادامه دارد.

