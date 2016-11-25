تشکیل ۱۷هزار حلقه صالحین در استان تهران/بصیرت بسیجیان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع پنج هزار نفری بسیجیان شهرستان پاکدشت صبح جمعه و همزمان با هفته بسیج در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم سرهنگ پاسدار عبدالرضا زنگنه معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: شکوه انقلاب و پایداری نظام به واسطه حضور بسیجیان بصیر جامعه است.

وی افزود: بسیجیان فرزندان قرآن و نماز هستند و صف اول نماز در تمامی مساجد باید حضور حداکثری بسیجیان را برای همیشه احساس کند.

بصیرت از شاخصه های تفکر بسیجی است

زنگنه، بصیرت را از شاخصه های یک بسیجی دانست و ادامه داد:بسیجی باید بصیرت داشته و حضرت ابوالفضل العباس(ع) را به عنوان الگوی خود انتخاب کند.

وی افزود: جنگ هشت ساله دفاع مقدس زمانی به پیروزی رسید که بسیجیان با بصیرت به میدان آمدند و فقط فرمایشات ولی فقیه را اجرایی کردند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت سید الشهدا(ع) گفت: دشمنان شبانه روز تلاش می کنند تا نماز و غیرت دینی را از ما بگیرند و این امر ضرورت هوشیاری همه بسیجیان را می طلبد.

دشمن از حضور بسیج در تمامی عرصه ها نگران است

زنگنه یادآور شد: بسیج حضور اول صف نماز خود را نباید از دست بدهد و با تمام توان در این جنگ نرم نابرابر، دشمنان را ناامید کند.

زنگنه افزود: ضعف دشمن در حضور بسیج در تمامی عرصه ها خلاصه می شود و بصیرت باعث اجتماع های میلیونی بسیجیان شده و این معنای حرف "ب" بسیج است.

وی گفت: حرف " س" به معنای سیر و سلوک است، سیر و سلوکی که خود را در تشکیل حلقه های صالحین نشان می دهد و امروز ۱۷ هزار حلقه صالحین در سپاه حضرت سید الشهدا(ع) ثبت شده است.

وی افزود: حرف"ی" بسیج به معنای یاور رهبر در تمامی عرصه هایی است که مقام معظم رهبری می فرمایند.

زنگنه در پایان با برشمردن انواع جهاد گفت: حرف "ج" بسیج نیز به معنای حضور بسیجیان در جهاد های اکبر و اصغر است.

معاون سپاه سیدالشهدا استان تهران تأکید کرد: جهاد سخت که در آن دشمن دیده می شود، میدان و سنگرهای نبرد مشخص است اما در جنگ نرم دشمن نامریی بوده و مرز نبرد وسعت بیشتری دارد که باید گوش به فرمان رهبری باشیم و فرموده های رهبر معظم انقلاب به درستی عمل کنیم.