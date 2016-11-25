فعالیت ۹۰۰ حلقه تربیتی و بصیرتی صالحین در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران کریمی صبح جمعه در اجتماع مدافعان حرم شهرستان نهاوند، گفت: برنامه‌های هفته بسیج تا امروز به‌خوبی اجراشده و هدف از اجرای این برنامه‌ها ترویج فرهنگ انقلابی و بسیجی در بین نسل جوان است.

وی بابیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری جوانان در مقابل تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن قرار دارند، اظهار داشت: اگر جوان مؤمن و متدین کشور باروحیه بسیجی و انقلابی رشد کند قطعاً به فرد مفیدی برای انقلاب اسلامی تبدیل خواهد شد.

فرمانده سپاه نهاوند افزود: برنامه‌های اجرایی در این هفته بیش از ۱۶۰ عنوان برنامه فرهنگی، مذهبی، بصیرتی است که در حال اجرا هستند.

وی گفت: به مناسبت هفته بسیج چندین مراسم یادواره شهدا در نقاط مختلف نهاوند برگزارشده و یا در روزهای آینده برگزار می‌شود که باعث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه می‌شود.

کریمی، افزود: امروز بسیجیان گوش‌به‌فرمان مقام معظم رهبری هستند و همواره آماده تلاش و کمک در هر عرصه‌ای هستند چون یکی از روحیات بسیجیان همیشه آماده بودن و خستگی‌ناپذیری است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری دشمنان برای ضربه زدن به سازمان بسیج مستضعفین گفت: به حول قوه الهی امروز بسیج به برکت خون شهدا و مقاومت مردم ایران و با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب در اوج اقتدار و قدرت قرار دارد و باعث وحشت دشمنان شده است.

فرمانده سپاه نهاوند در ادامه به برخی اقدامات انجام‌شده در راستای غنی‌سازی فرهنگی نسل جوان توسط سپاه ناحیه نهاوند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در شهرستان نهاوند ۹۰۰ حلقه تربیتی و بصیرتی شجره طیبه صالحین با محوریت امام‌جمعه شهرستان نهاوند فعالیت دارند.

وی با اشاره به برگزاری ۲۲ یادواره از ابتدای سال و همچنین اعزام بیش از ۴ هزار دانش‌آموز و اقشار مختلف مردم به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور گفت: خوشبختانه سپاه ناحیه نهاوند در بحث اردوهای جهادی و محرومیت‌زدایی نیز تا کنون خوش درخشیده و در بحث اردوهای ۱، ۲ و ۷ روزه تا کنون بیش از ۳ هزار نفر از بسیجیان را در این اقدامات خداپسندانه شرکت داده است.