تفکر بسیجی باعث پیشرفت کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: اگر تفکر بسیجی در مدیریت کشور حاکم باشد باعث پیشرفت کشور می شود و تا فرهنگ بسیجی وجود دارد دشمنان هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
امام جمعه ایلام گفت: موفقیت گسترده این نیروی مردمی در عرصهها و مقاطع زمانی مختلف سبب شده تا بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه با الگوگیری از آن موفقیتهایی را کسب کنند.
حجت الاسلام لطفی همچنین به حوادث تروریستی در حله عراق اشاره کرد و گفت: این اقدام وحشیانه تنها بغض و کینه نظام سلطه و ایادی آن در برابر اقتدار و عظمت این راهپیمایی باشکوه میلیونی است.
وی ضمن محکوم کردن این اقدام وحشیانه و تروریستی شهادت جمعی از زوار اربعین حسینی را در اقدام تروریستی در حله عراق را تسلیت گفت.
امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات مهم رهبر انقلاب پیرامون نقض برجام توسط آمریکا اشاره کرد و افزود: سخنان رهبری فصلالخطاب و اتمام حجت با مسئولان بود، اصرار بر ادامه مسیر بیدستاورد برجام توسط برخی از مسئولان داستان غمانگیزی است.
وی ادامه داد: نقضهای مکرر برجام و نقض عهد از جانب آمریکا و طرفهای غربی و عدم پاسخگویی دولت در برابر موضعگیری مقامات آمریکایی جای بسی تاسف و حاکی از عقبنشینی و تن دادن به خواستههای تحمیلی آنهاست.
لطفی تصریح کرد: برخی که موافق سرسخت برجام هستند با اشاره به بدعهدیهای مکرر آمریکا پس از برجام میگویند آمریکا قول داده است که اقداماتش را درباره برجام اصلاح کند. در حالی که آمریکا وقتی به تعهد مکتوب و قانونیاش عمل نمیکند چطور با یک قول شفاهی همه مشکلات و موانع برجام را رفع خواهد کرد و جالب تر آن که جان کری آمریکائی با صراحت اعلام میکند که آمریکا فراتر از تعهداتش نیز به برجام عمل کرده است.
وی تصریح کرد: تاکنون هیچ یک از بندهای برجام مبنی بر لغو همه تحریمها و گشایش معاملات بانکی، کشورهای خارجی، فروش هواپیما و عدم دخالت در امور داخلی جزء روی کاغذ عملا محقق نشده است، صادقانه باید اذعان کرد که مسئولان نه در قبال نقضهای قبلی برجام و نه در قبال اقدامات فعلی دولت آمریکا که عموما به نقض متن برجام منتهی شده است هیچ عکسالعمل خاصی نشان نمیدهند.
امام جمعه ایلام اضافه کرد: امروز لغو سخنرانی دغدغه مردم نیست، وضعیت بد اقتصادی و تعطیلی بخش اعظمی از بنگاههای تولیدی و صنعتی بزرگترین چالش نظام است، انتظار میرفت مسئولان ارشد نظام برای رفع مشکلات اقتصادی نامهنگاری کنند نه برای لغو سخنرانی که کار بجا و درخور تقدیری بود.
وی گفت: در طول این چند سال که میلیونها زائر برای شرکت در مراسم اربعین مرز بینالمللی مهران به خاطر نزدیک بودن به عتبات عالیات را انتخاب کردند کرارا نسبت به زیرساختها از قبیل احداث بزرگراه بین ایلام و مهران، احداث خط ریلی قطار، توسعه فرودگاه به دولت تذکر داده شد اما متاسفانه اقدام جدی از ناحیه دولت در رفع مشکلات تردد زوار اربعین حسینی صورت نگرفت، بهتر بود ریاست محترم جمهور برای احداث زیرساختهای استان محروم ایلام به وزرای مربوطه مکاتبه میکرد.
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