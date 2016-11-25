خسارات برف به باغداران مازندران نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری پیش از ظهر جمعه در بازدید از باغات خسارت دیده بخش بابلکنار با بیان اینکه خسارات وارده به باغداران بیش از حد تصور و بسیار نگران کننده دانست و تصریح کرد: علاوه بر خسارات وارده به محصولات باغی، خسارات سنگینی به درختان وارد شده و توصیه می شود بیمه باغات و محصولات کشاورزی مورد توجه جدی کشاورزان قرار گیرد.

وی از دولت خواست تمهیدات ویژه ای برای جبران خسارات باغداران و کشاورزان اتخاذ و در این رابطه مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی دارد از ظرفیت های قانونی استفاده کند.

نیازآذری ادامه داد: جبران خسارت از طریق پرداخت تسهیلات بلاعوض، خریدتضمینی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت در اسرع وقت مطالبه جدی مردم است.

در این بازدید مقرر شد فرمانداری و جهادکشاورزی با قید فوریت مستندات و برآوردهای لازم را به استانداری و ستاد حوادث منعکس کند.

