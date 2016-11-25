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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

اردوغان تهدید کرد:

ترکیه درهای اروپا را به روی پناهجویان باز می‌کند

ترکیه درهای اروپا را به روی پناهجویان باز می‌کند

رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به مصوبه پارلمان اروپا علیه آنکارا، رهبران اروپا را تهدید کرد که در صورت زیاده روی، مرزهای خود با اروپا را به روی پناهجویان خواهد گشود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  دیلی صباح، «رجب طیب اردوغان»، ریس جمهوری ترکیه طی سخنرانی در اجلاس زنان و عدالت که در استانبول برگزاری شد، اروپا را تهدید کرد که اگر در مواضع خود نسبت به ترکیه زیاده روی کند، دروازه های مرزی خود را رو به اروپا خواهد گشود تا همه پناهجویان مستقر در ترکیه راهی اروپا شوند.

«اردوغان» که این سخنان خود را پس از اخذ تصمیم پارلمان ترکیه برای تعلیق مذاکرات خود با اتحادیه اروپا مطرح می کرد، خطاب به رهبران اروپا گفت: اگر شما بیش از این پیش بروید، دروازه این مرزها باز خواهد شد.

وی ادامه داد: نه من و نه مردم ترکیه از این تهدیدات تو خالی نمی ترسیم. اگر همه شما (اعضای پارلمان اروپا) هم رای دهید هیچ مساله نیست.

کد مطلب 3833545

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    نظرات

    • هادی IR ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
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      پاسخ
      وی ادامه داد: نه من و نه مردم ترکیه از این تهدیدات تو خالی نمی ترسیم. اگر همه شما (اعضای پارلمان اروپا) هم رای دهید هیچ مساله نیست. این فرمایشات اردوغان، تُرهات است. اگر اهمیت نداشت چرا عصبانی است!!! شاید هم برای شخص اردوغان اهمیتی نداشته باشد و تأثیری هم بر زندگی خصوصی وی نداشته باشد اما تاوانش را ملت ترکیه خواهند پرداخت. از یک طرف، دموکراسی را از دست خواهند داد از سوی دیگر الحاق به اتحادیه اروپا...

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