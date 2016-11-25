به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «رجب طیب اردوغان»، ریس جمهوری ترکیه طی سخنرانی در اجلاس زنان و عدالت که در استانبول برگزاری شد، اروپا را تهدید کرد که اگر در مواضع خود نسبت به ترکیه زیاده روی کند، دروازه های مرزی خود را رو به اروپا خواهد گشود تا همه پناهجویان مستقر در ترکیه راهی اروپا شوند.

«اردوغان» که این سخنان خود را پس از اخذ تصمیم پارلمان ترکیه برای تعلیق مذاکرات خود با اتحادیه اروپا مطرح می کرد، خطاب به رهبران اروپا گفت: اگر شما بیش از این پیش بروید، دروازه این مرزها باز خواهد شد.

وی ادامه داد: نه من و نه مردم ترکیه از این تهدیدات تو خالی نمی ترسیم. اگر همه شما (اعضای پارلمان اروپا) هم رای دهید هیچ مساله نیست.