پیروزی مقتدرانه اتلتیکو مادرید در زمین اوساسونا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم اتلتیکو مادرید که در این فصل از لالیگا، پر نوسان ظاهر شده و استحکام گذشته را ندارد روز یکشنبه مهمان اوساسونا بود و مقابل میزبان سختکوش خود به برتری ۳ بر صفر دست پیدا کرد.

اوساسونا بازی را خوب شروع کرد و در دقیقه ۱۴ نیز صاحب یک ضربه پنالتی شد که روبرتو تورس آن را از دست داد. در ادامه دیه گو گودین و کوین گامیرو در دقایق ۳۶ و ۳۸ دو گل متوالی برای اتلتیکو به ثمر رساندند. تلاش اوساسونا در نیمه دوم برای جبران گل های خورده ثمری نداشت و این اتلتیکو بود که در دقیقه ۹۰ توسط یانیک کاراسکو به گل سوم دست پیدا کرد.

تیم دیه گو سیمئونه با این برد ارزشمند ۲۴ امتیازی شد و به رده چهارم جدول لالیگا صعود کرد.