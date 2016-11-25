تعریض و ساماندهی«خیابان پیروزی» نهاوند دارای مصوبه طرح تفصیلی است

به گزارش خبرنگار مهر، صفی اله خرم‌آبادی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه شورای شهر نهاوند مخالف اجرای مصوبات طرح تفصیلی به‌عنوان سند بالادستی نیست، گفت: عملیات تعریض و ساماندهی خیابان پیروزی کاملاً قانونی است چراکه دارای مصوبه طرح تفصیلی و شورای شهر نهاوند است.

وی اظهار کرد: به گواه و شهادت همه مردم و مسئولان، نهاوند سال‌هاست از عدم‌تغییر مبلمان و توسعه شهری رنج می‌برد و در شرایطی که شاهد پیشرفت شهرهای اطراف نهاوند هستیم اما متأسفانه نهاوند به علت تنگ‌نظری عده‌ای که فقط به فکر منافع شخصی خود هستند عقب‌مانده است.

سخنگو و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر نهاوند با اشاره به سیمای قدیمی و فرسوده مناطق مختلف، و خیابان‌های کم‌عرض نهاوند که اجازه هرگونه تغییر و تحول را در مدیریت و توسعه شهری گرفته است، گفت: تعریض و ساماندهی خیابان پیروزی نهاوند شروع یک تحول بزرگ برای تغییر مبلمان و ظاهر سیمای شهری نهاوند محسوب می‌شود.

وی در خصوص قطع درختان غیر مثمر زبان‌گنجشک در اجرای این طرح گفت: این درختان غیر مثمر هیچ‌گونه سود و زیبایی برای شهر نهاوند ندارند، اما بعد از تعریض خیابان در ایجاد فضای سبز جدید از گونه‌های گیاهی سازگار و ماندگار با شرایط اقلیمی نهاوند استفاده می‌شود.

خرم‌آبادی در پایان گفت: بیش از ۹۸ درصد مردم شهر نهاوند خواستار اقدامات زیربنایی و اساسی برای تغییر مبلمان و سیمای شهری نهاوند مانند تعریض و ساماندهی خیابان پیروزی، آزادگان، معلم و جنب مسیل هستند که شورای شهر و شهرداری نهاوند هم برابر خواست برحق مردم نهاوند از اجرای این طرح‌ها حمایت می‌کند.