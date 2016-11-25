به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت امام رضا(ع)، امام حسن مجتبی (ع) و رحلت پیامبر گرامی اسلام، اظهار کرد: خداوند متعال برای تمام کردن حجت افرادی را برای هدایت انسان ها فرستاد.

وی با بیان اینکه انسان ها بدون داشتن راهنما نمی توانند به سعادت دنیا و آخرت دست یابند بر وجود دو حجت ظاهری و باطنی برای رسیدن به این مهم تأکید کرد، افزود: پیامبران و امامان به عنوان حجت ظاهری و عقل و شعور به عنوان حجت باطنی برای هدایت انسان ها بوده که هرکدام بدون دیگر قابلیت هدایتگری ندارند.

امام جمعه رشت مبارزه با طاغوت، اطاعت و بندگی خداوند متعال، ایجاد حکومتی دینی و الهی را از ویژگی ها مهم پیامبران و امامان به عنوان حجت های ظاهری عنوان کرد و گفت: تمدن بشری نیز به واسطه حضور همین حجت های ظاهری در جهان به وجود آمده است.

وی در ادامه به حادثه تروریستی روز گذشته در شهر حله عراق اشاره و خاطرنشان کرد: داعش به عنوان مسئول این حادثه ساخته دست استعمار برای خدشه دار کردن چهره اسلام در جهان است.

آیت الله قربانی با بیان اینکه حقیقت اسلام چیزی به جزء آنچه بوده که داعش در حال نمایش آن برای جهان است، تصریح کرد: کشته و زخمی شدن بیش از ۱۵۰ زائر حسینی در حله عراق تنها گوشه ای از خشنونت غیرانسانی این گروه تروریستی است.

وی همایش عظیم و باشکوه پیاده روی اربعین حسینی (ع) را مانور بزرگ و واقعی شیعیان و مسلمانان و حادثه ای بی نظیر در تاریخ اسلام دانست و گفت: اینکه بیش از ۲۰ میلیون نفر از بیش از ۴۰ کشور جهان با وجود تمام خطرات و شرایط در این همایش حضور یافتند نمایش باشکوهی از وحدت مسلمانان و زنده بودن اسلام و مسلمین است.

امام جمعه رشت در ادامه با اشاره به ۵ آذر سالروز دستور تاریخی امام خمینی (ره) در خصوص تشکیل بسیج مستضعفین، افزود: وجود تشکل بسیج ضامن بقاء و تشکیل حکومت جهانی است.

وی با بیان اینکه بسیج در تاریخ انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نقش غیرقابل انکاری داشته است، اظهار کرد: بسیج لشکر مخلص خدا است و در هر زمان و مکانی که انقلاب اسلامی نیازمند حضور این تشکل بوده با اقتدار و عزت حضور داشته اند.

به گفته این مسئول در طول سال های بعداز پیروزی انقلاب اسلامی حضور بسیج و سپاه ضامن بقاء انقلاب اسلامی ایران بوده و بنیان گذار انقلاب با وجود همه فضائل به خلوص این افراد غبطه می خورد.

وی همچنین به در پیش بودن سالروز شهادت روحانی مبارز گیلانی میرزا کوچک جنگلی نیز اشاره کرد و یادآورشد: میرزاکوچک جنگلی اسوه مبارزه مردم گیلان و نماد جهاد، علم، فداکاری و ایثار است.