تفکر بسیجی عامل حفظ استقلال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سیدمحمدجواد آیت ‌اللهی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر یزد با گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: بسیج از بدو تشکیل تا کنون ثمرات موثر و مفیدی داشته و بزرگترین ثمرات آن در طول دفاع مقدس بوده است.

وی با اشاره به خدمات موثر بسیج در طول نظام جمهوری اسلامی ادامه داد: حضور بسیج در زمان‌های گذشته تا به امروز باعث شده که مشکلات تا حد مطلوبی حل شود.

امام جمعه موقت یزد با قدردانی از زحمات بسیج و قشر بسیجی برای انقلاب عنوان کرد: پایه گذاری تشکیل بسیج برای حفظ دستاوردهای انقلاب بوده و هرکجا که بسیج باشد یعنی مردم حضور داشته و همین موضوع باعث شده تا آسیبی به کشور نرسد.

وی با تاکیدبر ترویج فرهنگ بسیجی در بین آحاد مردم جامعه بیان داشت: تفکر بسیجی استقلال کشور را حفظ خواهد کرد و هرکجا که روحیه و تفکر بسیجی حاکم باشد موجب سازندگی و آبادانی خواهد شد.

حجت‌الاسلام آیت‌اللهی با بیان اینکه روحیه بسیجی که از خود گذشتگی و ایثار و جانفشانی دارد می تواند در هر شرایطی کشور را بسازد افزود: تفکر و روحیه بسیجی با فساد و اختلاس همخوانی ندارد و چنین مسائلی را بر نمی‌تابد.

وی اظهار داشت: روحیه بسیجی خدمت به مردم با حفظ استقلال کشور است نه اینکه با نگاه به آمریکا و تکیه بر آن‌ها بخواهد کشور را به پیشرفت برساند.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به بدعهدی و پیمان شکنی آمریکا عنوان کرد: قدرت درک این موضوع چندان دشوار نیست اما به نظر می‌رسد برخی مسئولان نمی خواهند این مسئله را درک کنند.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان کشور تصریح کرد: بر اساس آیات قرآن باید مبارزه با رهبران کفر که کشورهای آمریکا و اسرائیل هستند ادامه داشته باشد و در این زمینه کوتاه نیاییم.