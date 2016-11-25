دشمن از روحیه شکست ناپذیر بسیجی در نظام اسلامی هراس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: بسیج برای نظام جمهوری اسلامی ایران یک گنجینه و سرمایه ارزشمند است که همواره باید حفظ شود و گسترش یابد.

وی افزود: بسیج یک نیروی مردمی است اما دشمن از همین نیروی مردمی و مقاومت و ایستادگی آن به شدت هراس دارد و به دنبال آن است که به هر طریق ممکن آن را کمرنگ و بی اهمیت جلوه دهد.

بسیج در تمام عرصه ها موفق عمل کرده است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: سرفرازی و اقتدار امورز میهن اسلامی ما به خاطر بهره گرفتن از روحیه بسیجی است و بسیج در تمامی عرصه ها توانسته موفق عمل کند.

دری نجف آبادی تصریح کرد: بسیج که به فرمان امام خمینی(ره) ایجاد شد همواره مورد تاکید بنیان گذار انقلاب بود و در حال حاضر نیز از تاکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب است و لازم است که همه ما از روحیه بسیجی برخوردار باشیم.

امام جمعه اراک خاطرنشان ساخت: روحیه و مشی بسیجی به عنوان یک مکتب ارزشمند باید سرلوحه امور آحاد جامعه در هر عرصه ای قرار گیرد و در هر زمینه ای که با این روحیه و با انسجام عمل کردیم موفق بوده ایم.

ایستادگی در برابر ظلم از اصول مهم نظام اسلامی است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و ستم از اصول مهم و اساسی اسلام و نظام اسلامی است و دلاورمردان بسیجی در هنگام جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و پس از آن در سایر عرصه های اجتماعی، اقتصادی، نظامی و... همواره این روحیه مقاومت در برابر ظلم و دفاع از مظلوم را حفظ کرده اند.

وی گفت: امروز در عرصه اقتصادی نیز نیازمند اتکا به خود و بهره گیری از ظرفیت های داخلی در مسیر توسعه کشور هستیم که این نیز در گرو داشتن همت، پشتکار و روحیه بسیجی است.

امام جمعه اراک در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برگزاری کنگره عظیم اربعین حسینی بیان کرد: کنگره عظیم اربعین هر سال با شکوه بیشتری نسبت به قبل در حال برگزاری است و در این رابطه تمامی مردم و مسئولان به سبب ارادتی که به امام حسین(ع) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) دارند، بدون هیچ انتظاری خالصانه کمک و مساعدت کردند که جای تقدیر دارد.

کنگره اربعین هر سال باید باشکوهتر از قبل برگزار شود

دری نجف آبادی افزود: مدیریت مراسم عظیم اربعین حسینی باید هر ساله با بهره گیری از تجربیات سال قبل، بهتر، بی نقص تر، گسترده تر و باشکوه تر از سال قبل انجام پذیرد چرا که اربعین، در حقیقت دنیای اسلام و مسلمانان را به طور واقعی به جهان و جهانیان معرفی می کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی همچنین با اشاره به اهمیت تشکیل و تحکیم بنیان خانواده در کشور گفت: موضوع تشکیل خانواده و فرزندآوری در اسلام از اهمیت ویژه برخوردار است و در این رابطه باید تلاش شود تا زمینه ازدواج آسان جوانان فراهم شود چرا که پایین بودن نرخ زاد و ولد در جامعه یک خطر جدی است.

امام جمعه اراک همچنین در خطبه های نماز جمعه این شهر به فرا رسیدن رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع)، شهادت امام رضا(ع) و روز نیروی دریایی اشاره کرد.