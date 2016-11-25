بسیج مستضعفین از ضرورت های مهم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید کاظم نور مفیدی در نماز عبادی- سیاسی جمعه شهر گرگان با اشاره به آیه ۲۱ سوره احزاب اظهار کرد: خداوند در این آیه میفرماید کسی که بهروز قیامت و دیدار خداوند امید دارد، خدا بخش عمدهای از دلوجانش را به دست گرفته است.
وی با اشاره به پیش رو بودن ایام وفات پیامبر اکرم (ص) گفت: تمام صفات اقدس الهی در وجود پیامبر اکرم (ص) تجسم پیداکرده و در واقع پیامبر اکرم قرآن مجسم و قرآن ناطق است.
نماینده ولیفقیه در استان گلستان اظهار کرد: نکتهای که رهبر انقلاب همیشه به آن تأکیددارند همدلی در جامعه است چراکه دشمنان ما سعی میکنند یکپارچگی انقلاب ما را از بین ببرند.
آیتالله نور مفیدی گفت: یکی از تأکیدات پیامبر (ص) بر همدلی امت مسلمان بوده و ایشان اجازه نمیدادند کسی از اصحابشان از دیگران نزد ایشان بدگویی کنند، چراکه میگفتند بدگویی دل را چرکین میکند و به اباذر میگفتند آن چیزی که بین امت اسلامی گسست ایجاد میکند غیبت و بدگویی است.
امامجمعه گرگان در خطبه دوم خود با اشاره بهروز تشکیل بسیج مستضعفین گفت: بسیج مستضعفین از مهمترین ضروریات انقلاب اسلامی است و با نگاه برگذشته تاریخ کشور و با توجه به شرایط انقلاب اسلامی ضرورت تشکیل آن را درک میکنیم.
وی افزود: ما درگذشته نهضتهایی در کشورمان رخ داد که به سرانجام نرسید چراکه حرکت بسیج مردمی را با خود به همراه نداشت و در میانه راه ازهمپاشیده میشد.
آیتالله نور مفیدی تصریح کرد: علت عمده شکست این حرکتها این بود که نیروی پادررکاب، آماده و منسجم برای نهضتهای گذشته تهیه نشده و طبیعی بود آن نهضت با شکست روبهرو شود.
امامجمعه گرگان افزود: انقلاب ما انقلابی بود که دست رد به سینه شرق و غربزده و شعارش نه شرقی نه غربی فقط جمهوری اسلامی بود، معلوم بود چنین انقلابی با دشمنی کشورهای دیگر روبه رومیشود و این باعث تشکیل بسیج مردمی ۲۰ میلیونی شد.
نماینده ولیفقیه در استان گلستان بابیان اینکه بسیج یک ارتش مردمی آماده پادر رکاب مدافع انقلاب است، اظهار کرد: وجود این ارتش مردمی بزرگ در مقابل دشمنانی که هرروز علیه ما توطئه میکنند ضروری است.
آیتالله نور مفیدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۵ آذر گرگان گفت: روز ۵ آذر روزی است که بعد از حتک حرمتی که در حرم امام رضا (ع) رخ داد و مردم توسط رژیم طاغوت به شهادت رسیدند امام خمینی (ره) آن را عزای عمومی اعلام کردند و در پی همین عزای عمومی تظاهراتی در گرگان شکل گرفت که در تظاهرات آن روز ۱۴ نفر شهید شدند و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند
وی با اشاره به بدعهدی آمریکا در اجرای برجام گفت: آمریکاییها در حال بدعهدی نسبت به برجام هستند و میخواهند تحریم داماتو را ۱۰ سال دیگر علیه ایران تمدید کنند که این کار با مذاکرات هستهای همخوانی ندارد چراکه در آن مذاکرات تصویب شد که هیچ تحریم جدیدی علیه ایران نباید اجرایی شود.
امامجمعه گرگان با اشاره به صحبتهای اخیر رهبر معظم انقلاب در این رابطه گفت: اگر این تحریمها به نتیجه برسد کشور ایران حق دارد از حق خود دفاع کند.
وی بابیان اینکه ملت ایران ملتی نیست که با زخمهایی که درگذشته خورده است با این مسائل کنار بیاید، افزود: هم اروپاییان و هم دبیر کل آژانس هستهای اعتراف کردند که ایران نسبت به تعهدات هستهای خود بدعهدی نکردهاند.
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