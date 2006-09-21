مراسم توديع و معارفه رئيس عقيدتي سياسي استان اردبيل برگزار شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در اردبيل، مراسم توديع و معارفه رئيس عقيدتي سياسي استان اردبيل با حضور فرمانده انتظامي استان، رئيس حفاظت اطلاعات ،معاونان و فرماندهان شهرستانهاي تابعه،نماينده مردم اردبيل در مجلس خبرگان رهبري و تني چند از روحانيون در محل نماز خانه ستاد فرماندهي انتظامي استان برگزار شد.

در اين مراسم سردار يعقوب رضازاده فرمانده انتظامي استان اردبيل ضمن گراميداشت فرارسيدن ماه مبارك رمضان و ليالي قدر در مورد جايگاه اجتماعي،اعتقادي و ديني مردم استان و پيشرفت ها و موفقيت هاي نيروي انتظامي در برقراري نظم و امنيت در نقاط مختلف خصوصا مناطق مرزي سخنراني كردند.

در خاتمه مراسم، حاج آقا حسين زاده بعنوان رئيس عقيدتي سياسي فرماندهي انتظامي استان معرفي و از زحمات رياست عقيدتي سياسي سابق و جانشين وي با اهداء لوح تقدير قدرداني به عمل آمد.