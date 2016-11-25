به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد حمیدی نژاد در خطبههای امروز نماز جمعه آبدان اظهار داشت: در روز عاشورا با وجود تعداد اندک یاران امام حسین(ع)، هنگام نماز ظهر امام به دشمن پیشنهاد قطع جنگ و دشمن نمیپذیرد. امام خود نماز برپا میکند، در حالی که می توانست در خیمه نماز بخواند اما این کار را نکرد و عدهای از یاران هم شهید شدند.
وی اضافه کرد: نماز امام در روز عاشورا سه ویژگی دارد. اول وقت میخواند، به جماعت میخواند و به طور علنی می خواند. نماز را به تأخیر نمیاندازد و به دستور قرآن که عمل می کند.
امام جمعه آبدان بیان کرد: عبادات دیگر اگر کسی عذر داشته باشد ساقط میشود یا جایگزین دارد ولی نماز زمان دارد، امام حاضر نمیشود نماز را دقایقی به تأخیر اندازد. امام صادق می فرماید «فرق کسی که اول وقت نماز می خواند با کسی که آخر وقت می خواند مانند تفاوت دنیا و آخرت است».
وی به ویژگی جماعت بودن نماز اشاره کرد و افزود: ویژگی دیگر، جماعت بودن نماز است. دو نفر جلوی امام قرار گرفتند تا امام بتواند نماز جماعت را به پا کند و این دو نفر در پایان نماز شهید شدند.
حمیدی نژاد با اشاره به پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج به دستور امام در سال ۵۸، ادامه داد: بسیج یعنی کسی که مهیا شده با تمام وجود در راه خدا از همه چیز بگذرد. نمونه آن ائمه و در امروز امام راحل و امام حاضر هستند. جوانهای بسیجی موتور محرکه جامعه هستند و امروز هم آنچه داریم از این جوانان است.
امام جمعه آبدان به موضوع برجام و تمدید تحریمها اشاره کرد و افزود: به فرموده رهبری، آمریکا تخلفهای زیادی بر خلاف برجام داشته است و تازهترین آن تمدید تحریمها است.
وی اضافه کرد: اگر این تحریم قطعا نقض برجام است و ایران در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد حرف من این است که برجام نباید وسیلهای برای فشار شود. مسئولان گفتند مذاکره میکنیم برای برداشتن تحریمها، اما پس از ۹ ماه انجام نشده است.
حمیدینژاد با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با اتکا به قدرت مردم از هیچ قدرتی هراس ندارد، خاطرنشان کرد: اگر کسی به تقلید از روحیه ضعیف بنی اسراییل بگویند کار ما تمام است، ما هم به تقلید از حضرت موسی می گوییم هرگز چنین نخواهد شد. این مژدهای است برای ما و بسیجیان که با اتکا به ایمان به خدا در مقابل آمریکا بایستیم. رهبر ایران با همت بسیجیان پوزه آمریکا را به خاک خواهد مالید.
امام جمعه آبدان بیان داشت: اگر روحیه مسئولان بسیجی باشد در کشور هیچ مشکلی نخواهیم داشت. مسئولان که دنبال خوشگذارنی هستند مشکلی حل نمیشود. در آبدان ترکیدگی لوله که با پنج میلیون میشود رفع کرد، مسئول اداره آب میگوید با ۳۵۰ میلیون باید آن را تعمیر کرد. مسئولان به دلیل اینکه روحیه بسیجی ندارند پست را به عنوان طعمه می شناسند.
وی افزود: در حقوق های نجومی ببینید چه کاری کردند، دزدها همچنان ادامه میدهند و به ریش ما می خندند. مسئول امروز مردم را برای رأی دادن میخواهد. بسیجی مانند امیرالمومنین است که برای خدمت شب و روز نمی شناسد.
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