به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران، ارتحال آیت‌الله حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (قدّس سرّه) را به محضر رهبر فرهیخته‌ی انقلاب اسلامی تسلیت گفت.

متن کامل پیام ایشان بدین شرح است:

حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای ـ دام ظلّه الوارف.

زعیم حکیم امت و رهبر فرهیخته‌ی انقلاب اسلامی

سلام الله علیکم

خبر ارتحال یار دیرین حضرت امام خمینی (قدّه) عالم خلیق، انقلابی پیشکسوت، آیت‌الله حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (قدّس سرّه)، مایه‌ی تالّم و تأسف گردید؛ این روحانی جلیل القدر که مراتب علمی و محاسن اخلاقی را با سوابق درخشان مبارزاتی و خدمات سیاسی و تربیتی، توأم ساخته بود، از سرمایه‌های ارزنده­ی کشور و انقلاب اسلامی به شمار می‌رفت و فقدان او مصداق ثُلمه بر پیکره‌ی اسلام و نظام اسلامی قلمداد می‌شود.

اینجانب این ضایعه‌ی مولمه را، از سوی خود و اعضای محترم شورای حوزه‌های علمیه‌ی استان تهران، و مدیران، مدرسان و طلاب مدارس علمیه‌ی استان، به محضر مبارک حضرت بقیّه الله (ارواحنا له الفداء) و حضرت مستطاب عالی و سایر مراجع تقلید، نیز فرزندان ارجمند آن راحل رستگار، تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای او رفعت رتبت در جوار الهی، و برای آن زعیم بزرگوار سلامت و طول عمر، و برای وابستگان و دلبستگان آن مرحوم صبر و اجر مسئلت دارم.