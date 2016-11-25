به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، سردار سرتیپ پاسدار علیرضا تمیزی صبح امروز در مراسم تجدید میثاق فرماندهان بسیج وزارت دفاع با آرمانهای شهدای با گرامیداشت هفته بسیج، راهپیمایی اربعین را یک اقدام بسیجی‌گونه توصیف ‌کرد و اظهار داشت: بسیج متشکل از انسان‌های مؤمن و انقلابی است که بی‌هیچ چشمداشت و شائبه‌ای‌، خود را وقف اسلام و انقلاب می‌کنند و سرتاسر راهپیمایی اربعین‌، مشحون از این روحیه بود.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد و جریان‌های سیاسی‌، نابخردانه یا خائنانه ‌بر راهپیمایی اربعین خدشه وارد می‌کنند، افزود: از ابتدای انقلاب همواره جریان مخالف تفکر بسیجی از هیچ کوششی برای صدمه و اگر بتواند محو این تفکر فروگذار نکرده، اما هفته بسیج از جمله فرصت‌هایی است که بسیجیان باید برای بسط تفکر بسیجی‌، نهایت استفاده را برده و دنیاطلبان و منفعت‌طلبان را به انزوا بکشانند.

معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع تحریف مبانی انقلاب اسلامی و سیره حضرت امام را از خطرات مهم برشمرد و گفت‌: قطعاً یکی از وظایف بسیج‌، جلوگیری از این توطئه بوده و از آنجا که انجام این مهم‌، یک تلاش و جهاد فرهنگی است‌، نقش کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی باید ملموستر باشد.

سردار ‌تمیزی ‌ماندگاری و بن بست نبودن انقلاب‌، توجه به اهداف عالی نظام‌، ‌ارتباط‌ با خدا و استکبارستیزی را از جمله ویژگی‌های انقلاب اسلامی برشمرد و تصریح کرد: بر خلاف وسوسه خناسان و فتنه‌گران‌، انقلاب اسلامی به بن بست نرسیده و با رهبری و هدایت‌های هوشمندانه امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در مسیری که حضرت امام ترسیم کردند حرکت می‌کند.

وی تأکید کرد: استکبارستیزی در ذات انقلاب اسلامی بوده و هیچگاه جداشدنی نیست‌.

معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع ‌در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی براساس رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم رهبری‌، دارای اصول و گفتمان است‌، ادامه داد: جمهوری اسلامی یک نظام مردم‌سالار بوده و مردم نه تنها در حوزه سیاسی که در همه حوزه‌ها و از جمله اقتصاد باید صاحب نقش باشند و تأکید رهبر فرزانه انقلاب بر اقتصاد مقاومتی نیز بر اساس همین رویکرد است‌.

سردار از امنیت همه‌جانبه‌، محرومیت‌زدایی و ارائه الگوی اسلامی‌ ـ ایرانی پیشرفت به عنوان دیگر الزامات گفتمان انقلاب اسلامی نام برد و خاطرنشان کرد: اگر آنچنان که باید به الزامات توجه نشود نه تنها فساد، تبعیض و اشرافی‌گری ریشه‌کن نخواهد شد که آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق و اعتیاد گسترده‌تر می‌شود.

وی تأکید کرد: بسیج همواره پیشگام تحقق گفتمان انقلاب بوده و باید با قدرت و قوت پیشگام بماند.

معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفادع در پایان با بیان اینکه منشور هشت ماده‌ای امام خامنه‌ای راهنمای مناسبی برای بسیج و تحقق گفتمان انقلاب است‌، بر توجه به سند چشم‌انداز بسیج وزارت دفاع و پیگیری موضوع از جانب فرماندهان بسیج ودجا تأکید کرد.