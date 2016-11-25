فرهنگ بسیج ریشه در انقلاب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه در خطبه های امروز نماز جمعه شهرستان ضمن تسلیت ایام فرارسیدن رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع)، امام رضا (ع) گفت: با دقت و تفکر در روایات امامان متوجه می شویم تا همه آنها به دنبال هدایت و رستگاری جامعه بشریت بوده اند.

وی افزود: امروز وظیفه همه ما مسلمانان است تا از سخنان ائمه پیروی و نیز تقوای الهی و ایمان در پیش گیریم.

امام جمعه شهرستان بشرویه در ادامه به صفات مسلمانان اشاره کرد و افزود: انجام اعمال نیکو و داشتن اخلاق پسندیده در برابر یکدیگر از مهم ترین صفاتی ست که یک انسان را به کمال می رساند و در نزد خداوند بزرگ خواهد کرد.

حجت الاسلام شمس الدین بیان کرد: ترس از خدا و روز قیامت نیز از مسائلی ست که موجب بازداشتن انسان از گناه می شود.

امام جمعه شهرستان بشرویه در ادامه به پرداخت زکات نیز اشاره کرد و افزود: انسان با پرداخت زکات مال زندگانی خود را بیمه می کند.

وی همچنین در ادامه هفته بسیج را تبریک گفت و از تمامی زحمتکشان در این عرصه قدردانی کرد.

حجت الاسلام شمس الدین اظهار داشت: بسیج یک ارگان مردمی است که در تمامی عرصه ها نیز به کمک مردم آمده است.

امام جمعه شهرستان بشرویه گفت: بسیج همان شجریه طیبه ای ست که به دستور امام راحل (ره) تشکیل شد.

وی ادامه داد: تمام ملت ایران که متعهد به ولایت هستند جز بسیج محسوب می شوند.

حجت الاسلام شمس الدین بیان کرد: وظیفه بسیج جلوگیری از رخ دادن فتنه های داخلی و خارجی ست چرا که فرهنگ بسیجی ریشه در انقلاب دارد.

امام جمعه شهرستان بشرویه گفت: در رابطه با فتنه های متعدد در انتخابات نیز از هم اکنون بایستی مراقب بود چرا که دشمن درصدد تا از هر طریقی چون نفوذ در اینگونه مباحث به کشور ما لطمه وارد کند.

وی ادامه داد: اهداف امروز دشمن تنها فشار وارد آوردن بر ملت غیور ایران اسلامی است که سعی دارند این هدف را با انجام عملیات تروریستی در کشورهای همسایه پیاده سازی کنند.

حجت الاسلام شمس الدین گفت: با لطف و عنایت پروردگار دشمنان نظام و انقلاب همواره شکست خورده و به اهداف شوم خود دست نخواهند یافت.

امام جمعه شهرستان بشرویه در ادامه بسیج سازندگی را یک نهاد مقدس و تاثیرگذار در مقابل فشارهای اقتصادی دشمنان و نیز تحریم ها دانست و افزود: باتوجه به شعار سال و نیز فعالیت بسیج در زمینه های اقتصادی خوشبختانه توانسته ایم در مقابل جنگ اقتصادی دشمن نیز پیروز شویم.

حجت الاسلام شمس الدین اظهار داشت: انتخابات آمریکا برای ملت ایران هیچ فرقی ندارد و آمریکا همان دشمن همیشگی ماست، چراکه امریکا هیچگاه صداقت نداشته و نخواهد داشت.

وی در پایان اقدام اخیر تروریست ها که منجر به شهادت زائران ایرانی در سرزمین عراق شد را محکوم و شهادت آنان را تسلیت گفت.

روز وقف و نیز حقوق های نجومی از دیگر مباحثی بود که امام جمعه بشرویه به آن اشاره کرد.